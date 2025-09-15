لوحات المنصوري.. تغوص في بحر التراث

خولة علي (أبوظبي)

في المشهد الفني الإماراتي، يتألق اسم الفنانة التشكيلية سريعة راشد المنصوري بوصفه تجربة متفردة تستلهم من التراث وتعيد صياغته برؤية معاصرة، ما بين مشاركاتها المحلية والدولية، ومزجها بين أدوات الفن التقليدي والرقمي، استطاعت أن تضع بصمة خاصة بها، تجمع بين الإبداع والالتزام، وبين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم.





بدايات

منذ الطفولة، بدأت رحلة سريعة المنصوري مع الألوان والخطوط، حينما كانت تجمع بقايا الأشياء لترسم منها لوحات صغيرة على الجدران أو إبداعات بالخيوط والفحم، وعن ذلك تقول «لم أكن أعي أن ما أقوم به هو فن حتى ذهبت إلى المدرسة، موضحة أن هذه البدايات فتحت أمامها الطريق لمشاركات مبكرة، وصولاً إلى تصميم شعارات لجهات ومؤسسات، منها شعار مكتبة جامعية وشعار نادي ياس الرياضي عام 2001.



انطلاقة

وعن اختيارها للفن التشكيلي، أوضحت المنصوري أن الأمر لم يكن قراراً واعياً بقدر ما كان قدراً جميلاً، وقالت «أشعر أن الفن هو من اختارني، كنت أرسم لنفسي لا للآخرين، وكانت مشاركتي في معرض الصيد والفروسية عام 2024 نقطة تحول، حيث بعت أول لوحة رقمية لي بعنوان «الشاهين»، الأمر الذي منحني دفعة قوية للاستمرار، كما قمت بدعم فنانات ناشئات عبر مشروعي «مساحة رسمتي».





أسلوب فريد

أما عن أسلوبها التشكيلي، تؤكد المنصوري أن أعمالها تقوم على المزج بين التقليدي والانطباعي، قائلة «أنطلق من رموز التراث الإماراتي الغني، وأعيد تقديمها برؤية تعتمد على اللون والحركة والضوء، لتكون اللوحة نابضة بالحياة»، إذ تحرص على أن تحمل كل لوحة رسالة وجدانية أو ثقافية تصل بصدق إلى المتلقي.



فن رقمي

وفيما يخص تجربتها مع الفن الرقمي، تقول المنصوري «كان الانتقال سهلاً بالنسبة لي، فقد امتلكت خبرة طويلة مع برامج التصميم منذ سنوات الدراسة، وهذا جعل التعامل مع الأدوات الرقمية أكثر سلاسة»، مؤكدة أن الفن الرقمي ليس بديلاً عن التقليدي، بل امتداداً له، معتبرة أن الفرق الجوهري بينهما يكمن في التجربة الحسية، وتضيف «التقليدي يمنحك تواصلاً مباشراً مع الخامات، بينما الرقمي يفتح باباً لا نهائياً للتجريب والتعديل».





مشاركات

وفي محطاتها المضيئة، تشير المنصوري إلى مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حيث جسدت لوحتها «شموخ الأصالة» جماليات زي المرأة الإماراتية، كما شاركت في معارض بارزة منها فنون العالم بدبي 2025، ومعرض الصيد والفروسية بصفة مستقلة عبر مشروعها الخاص.



بين الأصالة والحداثة

تكشف الفنانة التشكيلية سريعة راشد المنصوري عن تطلعاتها المستقبلية، قائلة «أخطط لإنتاج سلسلة جديدة من اللوحات الرقمية تعكس جوانب من الهوية الإماراتية برؤية معاصرة، مع استكشاف أساليب عرض مبتكرة تدمج بين الأصالة والحداثة»، وترى أن الفن، سواء أكان رقمياً أم تقليدياً، لا يعتمد على المنافسة، بقدر ما يستهدف التكامل، فالفن رسالة خالدة، والأصالة يمكن أن تبقى حية مهما تغيرت الأدوات».