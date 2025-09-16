الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إسبانيا شهدت في 2025 أشد فصول الصيف حرارة إطلاقا

لوحة تظهر درجات مرتفعة في شوارع مدينة قرطبة (أرشيفية)
16 سبتمبر 2025 18:02

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن صيف 2025 كان الأكثر حرا على الإطلاق في البلاد، حيث تجاوز معدل الحرارة الذي بلغ 24,2 درجة مئوية، الذروة المسجلة حتى الآن لنفس الفترة في 2022.
وقال روبين ديل كامبو المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحافي "كان صيف العام 2025 الأكثر حرا" منذ بدء تسجيل الإحصاءات المناخية في العام 1961، موضحا أن معدل درجة الحرارة لصيف 2025 قد تجاوز متوسط العام 2022 بمقدار 0,1 درجة مئوية.
وأكد ديل كامبو أن إسبانيا، التي تعد من الدول الاكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، "تتجه نحو فصول صيف أكثر حرا بكثير"، مشيرا إلى أن إسبانيا شهدت منذ بدء تسجيل الإحصاءات المناخية عشرة فصول صيف ارتفعت فيها الحرارة إلى مستوى غير مسبوق، تسعة منها في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح أن صيف 2025 بدأ بشهر يونيو "قاسٍ"، مع درجة حرارة أعلى بمقدار 3,6 درجة مئوية من المعدل الطبيعي، وهي أكبر معدل ارتفاع على الإطلاق منذ العام 1916.
وبالرغم من انفراجة بسيطة في يوليو عاد شهر أغسطس مع متوسط درجة حرارة يماثل ما سُجل في العام 2024.
وأضاف المتحدث أن إسبانيا شهدت موجة حر شديد في أغسطس استمرت 16 يوما "هي من الأشد منذ بدء التسجيل".
وتسبب ارتفاع الحرارة في تأجيج واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وحرق أكثر من 350 ألف هكتار.
يُحذّر العلماء، منذ سنوات، من تأثير تغيّر المناخ على موجات الحرّ والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة التي تزداد حدّتها ووتيرتها.

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
الطقس
درجات الحرارة
الصيف
فصل الصيف
