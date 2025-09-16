الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«حياكم في أبوظبي» تُطلق «العين: واحة تنبض بالحياة»

«حياكم في أبوظبي» تُطلق «العين: واحة تنبض بالحياة»
16 سبتمبر 2025 21:21

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لـ«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، الموسم الثاني من أفلام حملتها «العين: واحة تنبض بالحياة»، والتي يواصل خلالها الإماراتيان المصور والمستكشف عبيد البدور، والمهندس والشاعر سالم العطاس، رحلتهما المُلهمة في «دار الزين»، حيث تلتقي الثقافة الأصيلة بالمغامرات، ويتناغم الاستجمام مع الأنشطة العائلية الفريدة والعروض الترفيهية المتميزة، ويخوضان تجارب وتحديات لا تنسى ولحظات من التأمل والهدوء في مدينة العين، وجهة الاستكشاف، والتجدد، والتواصل مع التقاليد العريقة والطبيعة الخلابة.

4 أفلام
يرافق الموسم الجديد، المكون من 4 أفلام، البدور والعطاس في رحلتهما التي تتجاوز المعالم الشهيرة، من تسلّق أشجار النخيل في الواحات، والتسابق على الكثبان الرملية، إلى الاسترخاء في جلسات العلاج بالصوت، وتذوق أشهى المأكولات المحضرة بمنتجات محلية طازجة. ويتنافسان أيضاً في التجديف في بحيرة عند سفح جبل حفيت، والتحليق مع جولات «صقور الإمارات للطيران»، والتزلج على الرمال، ويختتمان يومهما بأمسية تحت النجوم في منتجع «بيورا إيكو ريتريت».

سحر خاص
وقال البدور «في كل مرة أعود فيها إلى العين، أشعر أنني في داري، فهناك سحر خاص في طبيعتها وأهلها يدفعك إلى التريث والتأمل في أدق التفاصيل الصغيرة، واللحظات التي تبقى وترافقك طويلاً حتى بعد الرحيل».
مغامرة
وقال العطاس «أدهشتني التجارب الجديدة التي اكتشفناها في مدينة العين، من الانزلاق على الكثبان الرملية، والمغامرات الترفيهية الاستثنائية، واكتشفت بأن المغامرة ليست مجرد اندفاع للأدرينالين، بل هي ارتباط وتواصل قبل كل شيء، وأدعو العائلات والأصدقاء إلى زيارة العين، حيث تتحول كل لحظة إلى ذكرى تنبض بالحياة».

حياكم في أبوظبي
العين
