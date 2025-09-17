الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

«حياكم في أبوظبي» تُطلق «العين: واحة تنبض بالحياة»

17 سبتمبر 2025 14:04

أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لـ«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، الموسم الثاني من أفلام حملتها «العين: واحة تنبض بالحياة»، والتي يواصل خلالها الإماراتيان المصور والمستكشف عبيد البدور، والمهندس والشاعر سالم العطاس، رحلتهما المُلهمة في «دار الزين»، حيث تلتقي الثقافة الأصيلة بالمغامرات، ويتناغم الاستجمام مع الأنشطة العائلية الفريدة والعروض الترفيهية المتميزة، ويخوضان تجارب وتحديات لا تنسى ولحظات من التأمل والهدوء في مدينة العين، وجهة الاستكشاف، والتجدد، والتواصل مع التقاليد العريقة والطبيعة الخلابة.

