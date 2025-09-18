«ليالي السعديات» تعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستقبال الموسم الجديد من سلسلة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق بمهرجان «ليالي السعديات» في دورته الثالثة، في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى فبراير 2026، ليقدّم ليالي لا تُنسى من الموسيقى وسط أجواء ساحرة على مسرح خارجي في جزيرة السعديات.

يفتتح الموسم الجديد اثنان من أبرز النجوم العالميين، عازف البيانو والمؤلف الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي في 10 يناير المقبل، يعقبه المغني وكاتب الأغاني الأسكتلندي لويس كابالدي في 17 يناير المقبل، على أن يُكشف قريباً عن مزيد من الأسماء العالمية المشاركة في هذا الموسم.

لويس كابالدي

يخوض جمهور «ليالي السعديات» تجربة موسيقية نابضة بالحياة في أبوظبي، من خلال عروض حيّة يقدمها فنانون عالميون وإقليميون على مسرح خارجي يتسع لـ5,000 شخص، صُمم خصيصاً للحدث، ويحيط به مؤسسات ثقافية بارزة مثل «متحف اللوفر أبوظبي» و«تيم لاب فينومينا»، وعلى مقربة من «متحف زايد الوطني» و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي» المرتقب افتتاحهما قريباً.

على مدار موسمين سابقين، استضافت سلسلة «ليالي السعديات» كوكبة من النجوم العالميين مثل جينيفر لوبيز، كريستينا أغيليرا، ليونيل ريتشي، غوين ستيفاني، روبي ويليامز، بويز تومن، وعمر خيرت، وقدمت باقة من الألوان الموسيقية المتنوعة التي رسّخت مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات المنتظرة في المنطقة.

سجّل الموسم الماضي من حفلات «ليالي السعديات» أرقاماً قياسية، إذ نفذت تذاكر حفل جينيفر لوبيز خلال أقل من 8 ساعات، فيما رفعت حفلات أخرى شعار «كامل العدد» مع كريستينا أغيليرا وغوين ستيفاني وليونيل ريتشي.

وعبّر فنانون عن سعادتهم بمشاركتهم في «ليالي السعديات» المتميزة، حيث وصفت غوين ستيفاني حفلتها قائلة: «كانت ليلة مميزة.. أحبك أبوظبي»، فيما اعتبر ليونيل ريتشي حفله بأنه أمسية استثنائية لا تُنسى، أما مايكل بوبليه فقال: «سأعود إلى هنا كل عام، أبوظبي مدينة رائعة وأنا أعشقها».