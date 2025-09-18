علياء عبدالسلام..بطلة «الفورمولا 4»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



شاركت الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، في سباقات زوارق «الفورمولا 4»، كما شاركت رسمياً في بطولة الزوارق السريعة F4 الدولية، التي تُعتبر إحدى أكثر البطولات تحدياً ضمن عالم الرياضات البحرية. وقد ورثت شغف حب البحر من والدها الذي كان رياضياً في مجال سباقات «الفورمولا 4»، كما تعشق السرعة وتمارس العديد من الرياضات، لكن سباق «الفورمولا 4» تربع على عرش اهتماماتها، حيث تخوض مجال سباقات الزوارق السريعة على المستويَين المحلي والدولي.





رخصة دولية

حققت علياء عبدالسلام (23 عاماً) إنجازاً مهماً بحصولها رسمياً على الرخصة الدولية للقيادة في سباقات الزوارق السريعة بمختلف البطولات للمشاركة في سباقات زوارق «الفورمولا 4». وقد حصلت على الرخصة الدولية للقيادة بعد سلسلة من التجارب والمشاركات المختلفة، لتؤكد أن شغفها بالسرعة وعزيمتها وإصرارها وتشجيع والدها، عوامل أسهمت في بدء رحلتها القوية مع سباقات الزوارق السريعة.





إنجازات

حققت علياء إنجازات عدة في هذه الرياضة، حيث حصلت على المركز الخامس في أول مشاركة دولية لها ضمن بطولة «إسكندنافيا F4» في النرويج، وهو إنجاز تاريخي كأول إماراتية تشارك في هذا الحدث، كما نالت المركز التاسع في الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4»، والمركز السادس في الجولة الثانية من البطولة نفسها، والتي أقيمت في خورفكان، والمركز السابع في الجولة الثالثة التي أقيمت في أبوظبي، ضمن بطولة الإمارات 2024.





تحدٍ كبير

وأوضحت علياء أن المشاركة في سباقات زوارق الفورمولا، تُعد تحدياً كبيراً. وقالت: أدركت منذ البداية أن دخول هذا المجال، ليس سهلاً، ويتطلب الكثير من الجهد للوصول إلى المستوى المطلوب من المنافسة، ويتطلب التركيز وسرعة البديهة وصفاء الذهن واللياقة البدنية، والأهم من ذلك التواجد ضمن بطولة يغلب عليها مشاركة الرجال، وكوني البنت الوحيدة من أصل 14 قارباً، فهذا بحد ذاته جعلني أصر على الاستمرار في هذه المغامرة.





مهارات

عن المهارات التي اكتسبتها، قالت علياء: علمتني هذه الرياضة الإصرار من أجل الوصول إلى الأهداف، وساعدتني على اكتشاف نفسي، لا سيما مع خوض السباقات التي غيّرت حياتي، وجعلتني أُصر على تحقيق أعلى معدلات النمو من حيث السرعة. وكشفت علياء أنها تخوض التدريبات البدنية والذهنية 4 مرات في الأسبوع، مع زيارة العيادة الصحية بشكل أسبوعي، لتوفير كل مقومات الطاقة والتحضير البدني من خلال الفريق الطبي، لاسيما قبل أسبوع من كل سباق.



بطولة إسكندنافيا

ذكرت علياء عبدالسلام أنها خاضت أولى مشاركاتها في بطولة «إسكندنافيا» على متن زورق G15 في بحيرة تونسبيرغ في النرويج، وكانت بالنسبة لها تجربة فريدة من نوعها.