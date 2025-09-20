الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في 2029

تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في 2029
20 سبتمبر 2025 09:21

تعتزم تركيا إرسال مركبتين استكشافيتين إلى القمر تحملان اسم "CHERI" في عام 2029، وذلك في إطار برنامجها الوطني الطموح لاستكشاف الفضاء.

وتم تطوير المركبتين بتقنية محلية بنسبة 80% من قبل جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، حيث صممتا للعمل في الظروف القاسية للقطب الجنوبي للقمر، والتي تتراوح درجات الحرارة فيها بين 160 درجة مئوية تحت الصفر و80 درجة فوق الصفر.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للفضاء»: إطلاق مسابقة تحدي مركبة الهبوط «الكوكب X»
اختتام «رواد الشباب العربي» برؤية تعزز التعاون والابتكار

وستقوم المركبتان المتطورتان، والمزودتان بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة، بأعمال رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، وجمع البيانات العلمية، وإجراء التحليلات المختلفة، كما ستتمكنان من التواصل مع بعضهما البعض وتحديد مساراتهما بشكل مستقل، ما يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون بين تركيا والصين، حيث أكد البروفيسور الدكتور أحمد يزغاتليجيل، رئيس جامعة الشرق الأوسط التقنية، أن هذا الإنجاز يضع تركيا في مصاف الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويظهر قدرة الباحثين الأتراك على المنافسة في الساحة الدولية.

 

المصدر: وام
تركيا
الفضاء
القمر
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©