الترفيه

مجموعة عقارية تشجع الأزواج على الإنجاب

مولود جديد
21 سبتمبر 2025 00:29

تأمل مجموعة عقارات في بولندا، معالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال برنامج مكافآت للأزواج الذين تحمل نساءهن خلال إقامتهم في فنادقها.
على موقعها الإلكتروني، تُعرب مجموعة "آرتشي"، التي تمتلك 23 فندقًا والعديد من المباني في جميع أنحاء البلاد، عن أسفها للأزمة الديموغرافية الناتجة عن الانخفاض المستمر في معدل المواليد في بولندا منذ 12 عامًا.
في محاولة لعكس هذا الاتجاه، أطلقت الشركة الفندقية برنامجًا حوافز يقدم "فعاليات خاصة مجانية" للعملاء الذين يُمكنهم إثبات أن "الحمل" بطفل كان "مرتبطًا بإقامة الزوجين" في أحد عقاراتها.
كما يتقدم الشركة للأزواج مكافأة قدرها 10,000 زلوتي (2,754 دولارًا أميركيًا) عن الأطفال الذين يُولدون بعد شراء الوالدين منزلًا من الشركة.
برنامج "أجيال آرتشي" متاح للأزواج بشرط أن يكون أحد الزوجين على الأقل مواطنًا بولنديًا بالغًا ويقيم في البلاد.
كما ستُمنح مكافآت لموظفي  مجموعة آرتشي الذين لديهم أطفال.
في أواخر يونيو الماضي، بلغ عدد سكان بولندا حوالي 37.4 مليون نسمة، أي أقل بمليون نسمة عن عام 2015، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
في عام 2024، كان عدد المواليد أقل من عدد الوفيات في بولندا بمقدار 157,000 نسمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة.

