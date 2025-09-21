شيخة الجابري تكتب: الركض في مضامير الحياة

ما أن تصل إلى مكانك حتى تحمد الله تعالى على أنك بلغت المحطة التي تتمناها، لتكتسب شيئاً من الوعي بك، وبحاجتك لاستراحة محارب حتى تركض من جديد تصارع الطرق والأماكن والأعمال لتنجز كل شيء، وعندما تقترب من تحقيق ما تريد حتى يباغتك الأسبوع بانتهائه، فتتوقف الخطوات، لتبدأ ركضاً جديداً نحو مسؤولياتك الأخرى، ومهامك الاجتماعية، وبين هذا وذاك تتذكر نفسك فتحاول فعل شيء لإسعادك، واستعادتك، حتى وإن كان فنجان قهوة.

الركض في الحياة ذو اتجاهات متعددة، هناك ركض نحو الرزق، وآخر نحو الأسرة وخدمة المجتمع، وثالث نحو تحقيق الذات، وآخر ركض باتجاه تكريس المواهب، والبحث عن الجديد، وإثبات الحضور، وممارسة الهوايات، وركض آخر في زمننا الجديد نحو التقاط الصور، وتسجيل المواقف، ومراقبة الناس، وحدهم الذين يقبعون وراء شاشات الهواتف، وأولئك الذين يكسبون أرزاقهم من وراء «الليكات» و«كبّس كبّس» خارج إطار الركض المحموم نحو الواقع والحقيقة، واستقراء الواقع.

في الزمن القديم كان أهلنا الأولون يركضون مثلنا تماماً نحو الحياة، لكنهم في سعيهم الدائم لتوفير ما يحتاجون إليه، كانوا يجدون الفرص للتلاقي والاجتماع ومتابعة أحوالهم، وزيارة جيرانهم، وفزعة من يحتاج إلى فزعتهم، لقد كانوا معتدلين في تعاملهم مع الوقت، ودقات الساعة، رغم أن ساعتهم كانت الظل الذي يدلهم على مواقيت الصلاة، ومواعيد «ردْ الما» في الواحات والنخيل، كانوا أكثر منّا قدرة على إدارة حياتهم، وتقليل الخسائر الذاتية، تلك التي تجعلك تشعر إلى أي حد يعتريك التقصير نحو أشياء كثيرة.

إن المتطلبات في زمننا هذا أخذتنا من راحتنا، ومن احتياجنا إلينا، ومن لحظاتنا التي كنّا نعيشها ونحن في سعادة، حيث ضغوطات العمل قليلة، ومتطلبات الحياة معقولة، اليوم تبدّلت الأحوال وصار الصراع للحصول على كل شيء سمة بعض الناس الذين يعيشون بيننا، أصبح لا فرق عند بعضهم إن خسر صديقاً في سبيل الحصول على مكانه، أو حرمانه من التواجد في مناسبة ما كي لا يسرق الأضواء منه، الغيرة التي تقتل المحبة والمودة بين الناس أصبحت واضحة في زمن الداعين إلى تبنّي نظرية الأنا البغيضة.

متى صرنا هكذا، ما الذي أوصل بعضنا إلى هذا الحد من التناحر، وهو يركض نحو نفسه التي أوهمها بأنه يذهب بها نحو الكمال، ولا يلتفت إلى ما يسقط منه، وهو يمضي في طرق هي أشد وعورة من تلك التي كانت غير معبّدة في زمن الحب والجمال.