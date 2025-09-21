«أثر» يرسّخ قيم العطاء المستدام

خولة علي (أبوظبي)



مع تنامي الاهتمام بالعمل التطوعي كأحد ركائز التنمية المستدامة، يقدم الشاب الإماراتي ماجد بن سعد نموذجاً ملهماً في تحويل العطاء إلى منظومة مجتمعية متكاملة، فمن خلال مشروعه الرائد «أثر»، استطاع نقل العمل التطوعي من نطاق المبادرات التقليدية إلى فضاء أكثر ابتكاراً وفاعلية، مرتكزاً على رؤية واضحة تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم العطاء المستدام في المجتمع الإماراتي.



رؤية قائد

كرّس ماجد جهوده كقائد شاب لإحداث أثر اجتماعي مستدام في الإمارات، مؤكداً على أهمية تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التي توحد الجهود وتحقق التميز في العطاء، وأضاف «أسست مشروع (أثر) لبناء منظومة متكاملة من المبادرات التي تمكن الشباب وتوحد الجهود نحو تحقيق التميز في العطاء، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية»، وهذه الرؤية جعلته أحد أبرز الوجوه الشابة في مجال العمل المجتمعي والتطوعي، حيث يرى أن القيادة ليست مجرد إدارة أو توجيه، بل تمكين الآخرين وإتاحة الفرصة لهم لإحداث فرق حقيقي في المجتمع.



حلول مبتكرة

لم يكن دخول ماجد إلى عالم التطوع صدفة أو لحظة واحدة، بل نتج عن تراكم الخبرات والتجارب عبر السنين، قائلاً «كانت التجربة تراكمية، فمع كل مشاركة تطوعية أدركت الحاجة إلى نموذج أكثر ابتكاراً وفعالية، ومن هنا انتقلت من مجرد متطوع إلى رائد يسعى لتطوير حلول اجتماعية مبتكرة تضاعف الأثر». وقد بدأت رحلته التطوعية كفرد متحمس للعطاء، لكنه سرعان ما أدرك أن الأثر الحقيقي يحتاج إلى عمل منظم، وتعاون استراتيجي، وأدوات مبتكرة لضمان الاستدامة، وليس مجرد نشاط مؤقت.



نقلة نوعية

بدأ بن سعد مشروع «أثر» بجهود فردية وتمويل شخصي، دون الاعتماد على ميزانيات تشغيلية من الشركاء، وأضاف «أطلقنا المشروع لإحداث نقلة نوعية من التطوع التقليدي إلى منظومة مستدامة، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق التميز في العطاء عبر مساهمات أكثر تأثيراً واستدامة»، مشيراً إلى أن المنظومة تضم عدة برامج ومبادرات مثل محطات أثر التي يتم دمجها ضمن فعاليات شركاء المشروع لتعظيم منصة أثر الرقمية التي توفر أدوات تمكّن الشباب من المساهمة بفعالية، بالإضافة إلى مجتمع أثر الذي يخلق شبكة داعمة لتوحيد الجهود.





إخلاص ومثابرة

يشدّد ماجد على أن نجاح أي مبادرة اجتماعية يبدأ من القيم الأساسية التي يتحلى بها المتطوعون قائلاً إن أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها المتطوع هي الإخلاص في النية، المثابرة في العطاء، والابتكار في الأسلوب، فلا يكفي أن نشارك، بل علينا أن نفهم القضية ونضيف أفكارنا لتحقيق أثر أكبر.

ويرى أن مواجهة التحديات جزء أساسي من العمل التطوعي، مثل نقص الموارد أو الحاجة إلى التعاون مع جهات دون دعم مالي مباشر، وهو ما ساعده على تطوير مهارات القيادة والقدرة على إقناع الشركاء بالانضمام إلى المبادرات.



مبادرات وإنجازات

أطلق ماجد بن سعد منظومة متكاملة من المبادرات، أبرزها «برنامج أثر»، «منصة أثر الرقمية»، و«مجتمع أثر»، التي عززت ثقافة التطوع في المجتمع الإماراتي، كما حظيت جهوده بتقدير وطني واسع، بما في ذلك وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي، وجائزة أفضل فرد داعم للعمل التطوعي على مستوى الدولة ضمن جائزة الشارقة للعمل التطوعي.



فرق ملموس

يرى ماجد بن سعد أن الطموح لا يتوقف عند حدود الوطن، قائلاً «هدفي هو أن تصبح منظومة أثر مرجعاً عالمياً في الابتكار الاجتماعي، وأن نمكّن العقول الشابة من إطلاق مشاريعها الخاصة، لإحداث تغيير إيجابي يتجاوز حدود الإمارات إلى العالم»، ويظل حلمه الأكبر أن تصبح منظومته نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال الابتكار الاجتماعي، ويحفّز الشباب على المشاركة بفاعلية وإحداث فرق ملموس في مجتمعاتهم.