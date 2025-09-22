«الإعلام الإبداعي» و«بوب أريبيا» تطلقان مبادرة «صوت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الإعلام الإبداعي» بالتعاون مع «بوب أريبيا»، بالشراكة مع «ساوندسترايب»، الشركة العالمية المتخصصة في ترخيص الموسيقى، وباستضافة «المختبر الإبداعي» - ذراع تطوير المواهب الإعلامية في «هيئة الإعلام الإبداعي»، والتي تضم أكثر من 15,000 شاب وشابة، عن إطلاق النسخة الثانية من سلسلة المخيمات المتخصصة في كتابة الأغاني في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر تحت عنوان «صوت»، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2024 والتي جاءت بعنوان «أبدع في أبوظبي».

وباللغة الإنجليزية، تحمل المبادرة اسم SAWT، وهي اختصاراً لعبارة Sounds and Words Together، وتعني بالعربية «مزيج الكلمات والألحان»، ليعكس الاسم جوهر البرنامج الهادف إلى تمكين الأصوات المحلية والإقليمية الأصيلة، من أجل تنشئة أجيال مبدعة من صُنّاع الموسيقى في أبوظبي، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية. ويمتد المخيم على مدار 4 أيام، حيث يتيح تطوير مهارات المشاركين في كتابة أغاني البوب والهيب هوب مع إضافة الطابع الإقليمي، عبر ورش عمل تفاعلية قائمة على الكتابة والعمل الجماعي. كما يوفّر البرنامج إطاراً إبداعياً يتيح للمواهب الشابة استكشاف أنماط موسيقية جديدة وتوسيع حدود الإبداع، مع الاستفادة من خبرات نخبة من المرشدين والمتخصصين العالميين.

يقدم المخيم في النسخة الثانية، خبراء من «بوب أريبيا»، ونخبة من المواهب والرواد من شركة «ساوندسترايب»، التي تأسست في 2016 في ناشفيل – تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز المنصات العالمية في مجال ترخيص الموسيقى.

تسهم الشراكة مع «ساوندسترايب» في تعزيز فرص إدراج الأعمال الموسيقية التي يبدعها المشاركون العشرون، ضمن مكتبة الترخيص العالمية للشركة، بما يفتح المجال أمام الألحان الإقليمية لتكون جزءاً من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية والإعلام الرقمي على المستوى الدولي.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في «هيئة الإعلام الإبداعي»: نواصل الجهود التي تضمن استدامة توفير الفرص التي تدعم وتُمكّن مواهبنا المحلية الشابة من العمل جنباً إلى جنب مع أبرز الخبراء العالميين، وذلك من خلال برامج تدريب وتطوير وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وقال حسين يوسف مؤسس ورئيس «بوب أريبيا»: تُمثّل مبادرة «صوت» أكثر من مجرد مخيم لكتابة الأغاني، فهي منصة حيوية وديناميكية تُمكّن الفنانين من التعاون والمشاركة في صياغة هوية الصوت الإقليمي. ومن خلال تعاوننا مع «ساوندسترايب»، نتيح للمبدعين الصاعدين فرصة إيصال موسيقاهم إلى جمهور عالمي.

ويمكن للراغبين في المشاركة ببرنامج «صوت» التقديم عبر القنوات الرقمية لكل من «بوب اريبيا» والمختبر الإبداعي، على ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 سنة.