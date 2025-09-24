مطار زايد الدولي.. تجربة استقبال مميزة احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95

نظمت "جزيرة ياس" بالتعاون مع "مطار زايد الدولي" تجربة استقبال مميزة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95.

وتألقت صالة الوصول في مطار زايد الدولي بأجواء احتفالية مميزة، حيث استقبلت شخصيات عالم وارنر براذرز المحبوبة "توم آند جيري"، أولى الرحلات السعودية القادمة إلى العاصمة في مبادرة مميزة لاقت تفاعلاً واسعاً من المسافرين والعائلات وصغارهم الذين حظوا باستقبال خاص، وحصلوا على حقائب ترحيبية تضم هدايا مميزة من عالم فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز، وسيوورلد جزيرة ياس أبوظبي.

واحتفت هذه المبادرة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في أجواء استثنائية عكست مكانة جزيرة ياس أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للضيافة والترفيه، وكمحطة فريدة لخلق ذكريات عائلية لا تنسى.