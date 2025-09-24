الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
"ناسا" تؤكد موعد رحلتها المأهولة إلى القمر

"ناسا" تؤكد موعد رحلتها المأهولة إلى القمر
24 سبتمبر 2025 17:39

أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها تسير وفق الجدول الزمني المقرر لإرسال رواد فضاء إلى القمر في مطلع عام 2026 في مهمة تفتح الطريق أمام عودة الأميركيين إلى سطحه.
وأدّت سلسلة نكسات إلى إرجاء مهمة "أرتميس 2" المأهولة مرات عدة في السنوات الأخيرة، وحُدِّد أبريل 2026 موعداً جديداً لها، على أبعد تقدير.
وأوضحت المسؤولة في "ناسا"، لاكيشا هوكينز، أن الوكالة تعتزم "الوفاء بهذا الالتزام"، مشيرة حتى إلى احتمال تقديم موعد إرسال البعثة إلى فبراير المقبل.
وسيكون الطاقم المكوَّن من ثلاثة رواد فضاء، اثنان أميركيان والثالث كندي، أول من يدور حول القمر منذ أكثر من 50 عاماً، لكنه لن يهبط على سطحه.
ويأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن برنامج "أرتميس" القمري خلال ولايته الأولى، في أن تعود "ناسا" إلى القمر في أقرب وقت ممكن، وأن تُرسل مهمات إلى المريخ أيضاً.
وقالت هوكينز، أمس: "الحكومة تريدنا أن نعود إلى القمر وأن نكون الأوائل، إلاّ أن هدف ناسا هو تحقيق ذلك بأمان".
وحُدِّد "منتصف عام 2027" موعداً لإطلاق مهمة "أرتميس 3" التي يُفترَض أن تحقق عودة الأميركيين إلى سطح القمر.

المصدر: آ ف ب
