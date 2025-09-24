الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سلوم حداد.. مخرجاً للمرة الأولى

سلوم حداد
24 سبتمبر 2025 19:04

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
صفاء سلطان.. زوجة سرية بـ «عيلة الملك»

يستعد الممثل سلوم حداد لتقديم تجربته الإخراجية الأولى، من خلال مسرحية «الزير سالم»، التي تعرض قريباً على خشبة المسرح الوطني في أبوظبي، بطولة عابد فهد، باسم ياخور، ومجموعة من فناني المسرح الخليجي، تأليف عثمان جحا.
المسرحية التي تتألف من فصلين تُعيد إلى الواجهة ملحمة حرب البسوس وصراع الفروسية والسلطة، ويؤدي فيها عابد فهد دور «جساس بن مرة»، ويجسد باسم ياخور شخصية «ابن عباد».
ولن يكتفي حداد بالجلوس على مقعد الإخراج، إذ يعود أيضاً إلى الدور الذي ارتبط باسمه في ذاكرة الجمهور، مجسداً شخصية «عدي بن ربيعة» أو «الزير سالم»، بعد 25 عاماً من تقديمها في المسلسل التاريخي الشهير، الذي أخرجه الراحل حاتم علي عن نص ممدوح عدوان.
من ناحية أخرى، يواصل حداد تصوير مشاهده في مسلسل «عيلة الملك»، ويشاركه البطولة محمد الأحمد، وأمل عرفة، تأليف ورشة درامية تتكون من شادي كيوان، معن سقباني، وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبد العزيز، ويجسد فيه شخصية «جبري الملك»، التاجر الدمشقي الذي يجد نفسه في مواجهة معقدة مع أجهزة الأمن.
كما ينافس حداد بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «اليتيم»، الذي يعيد أجواء دمشق القديمة، في إطار يعتمد على البطولة الجماعية، ويجمع بين الحنين والطرح المعاصر، تأليف قاسم الويس، وإخراج تامر إسحاق.

سلوم حداد
الإخراج السينمائي
الزير سالم
المسرح الوطني
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©