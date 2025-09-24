سلوم حداد.. مخرجاً للمرة الأولى

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل سلوم حداد لتقديم تجربته الإخراجية الأولى، من خلال مسرحية «الزير سالم»، التي تعرض قريباً على خشبة المسرح الوطني في أبوظبي، بطولة عابد فهد، باسم ياخور، ومجموعة من فناني المسرح الخليجي، تأليف عثمان جحا.

المسرحية التي تتألف من فصلين تُعيد إلى الواجهة ملحمة حرب البسوس وصراع الفروسية والسلطة، ويؤدي فيها عابد فهد دور «جساس بن مرة»، ويجسد باسم ياخور شخصية «ابن عباد».

ولن يكتفي حداد بالجلوس على مقعد الإخراج، إذ يعود أيضاً إلى الدور الذي ارتبط باسمه في ذاكرة الجمهور، مجسداً شخصية «عدي بن ربيعة» أو «الزير سالم»، بعد 25 عاماً من تقديمها في المسلسل التاريخي الشهير، الذي أخرجه الراحل حاتم علي عن نص ممدوح عدوان.

من ناحية أخرى، يواصل حداد تصوير مشاهده في مسلسل «عيلة الملك»، ويشاركه البطولة محمد الأحمد، وأمل عرفة، تأليف ورشة درامية تتكون من شادي كيوان، معن سقباني، وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبد العزيز، ويجسد فيه شخصية «جبري الملك»، التاجر الدمشقي الذي يجد نفسه في مواجهة معقدة مع أجهزة الأمن.

كما ينافس حداد بالموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «اليتيم»، الذي يعيد أجواء دمشق القديمة، في إطار يعتمد على البطولة الجماعية، ويجمع بين الحنين والطرح المعاصر، تأليف قاسم الويس، وإخراج تامر إسحاق.