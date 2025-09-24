غابات الأمازون تفقد ما يُعادل مساحة إسبانيا

ريو دي جانيرو، البرازيل (أ ف ب)



فقدت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل خلال أربعة عقود ما يعادل تقريباً مساحة إسبانيا، وهي تقترب من «نقطة اللاعودة»، وفقاً لبيانات أصدرتها شبكة «مابيوماس» أمس الأول.

أظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية التي جمعتها هذه الشبكة المؤلفة من منظمات غير حكومية وجامعات وشركات تكنولوجيا، أن أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم الواقعة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، فقدت 49.1 مليون هكتار بين عامي 1985 و2024.

ونقل بيان عن الباحث في «مابيوماس»، برونو فيريرا، أن غابات الأمازون تقترب من «نقطة اللاعودة التي لا يمكنها بعدها أن تستمر»، إذ قد تصل نسبة فقدان الغطاء النباتي الأصلي إلى عتبة 20-25%.

وقال فيريرا لوكالة فرانس برس «عندما يكون فقدان الغطاء النباتي كبيراً، تنقطع دورة هطول الأمطار وتميل مساحات شاسعة إلى التحول إلى سافانا».

وتضمّ البرازيل التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) نوفمبر المقبل بمدينة بيليم الأمازونية نحو 60% من غابات الأمازون المطيرة، أي ما يعادل 421 مليون هكتار إجمالاً.

وبلغ المساحة التي تشغلها الأنشطة البشرية، خصوصاً الزراعة 15.3% في عام 2024، وفقاً لبيانات «مابيوماس».

وازدادت المساحة التي يشغلها قطاع تربية الماشية خمسة أضعاف تقريباً بين عامي 1985 و2024، لتصل إلى 56.1 مليون هكتار، علماً بأن الغابة تلعب دوراً بالغ الأهمية في امتصاص الغازات المسؤولة عن الاحترار المناخي.

وشهدت إزالة الغابات في القسم البرازيلي من الأمازون زيادة بنسبة 4% بين أغسطس 2024 ويوليو 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى الحرائق المدمرة التي أججها الجفاف التاريخي الذي ضرب البرازيل العام الماضي.