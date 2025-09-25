عبد المجيد عبدالله يعود إلى «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد) يعود الفنان عبدالمجيد عبدالله إلى أبوظبي مجدداً، لإحياء حفله الجديد على مسرح «الاتحاد أرينا»، يوم 11 أكتوبر المقبل، ليمنح عشاق الطرب الأصيل أمسية فنية استثنائية، وباقة من أجمل أغنياته الخليجية العاطفية والإيقاعية السريعة. يأتي تنظيم الحفل الذي سيصطحب فيه عبدالمجيد جمهوره في رحلة موسيقية آسرة، تجمع بين روائع أرشيفه الغنائي وأشهر أعماله الأيقونية، بالتعاون مع «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»، وشركة «ميرال»، و«لايف نيشن الشرق الأوسط». وفي حفله المرتقب بأبوظبي، سيكون محبوه على موعد مع ليلة لا تنسى وفرصة الاستمتاع بتجربة موسيقية مفعمة بالمشاعر، وعدد من الأغنيات المحفورة في الذاكرة، منها: «تتنفسك دنياي»، «تناقض»، و«يا ابن الأوادم».