«ليالي السعديات» يجمع نجوم العالم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) يجمع مهرجان «ليالي السعديات» نخبة من النجوم العالميين في الموسم الجديد من نسخته الثالثة، في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى فبراير 2026، ليقدّم ليالي لا تُنسى من الموسيقى وسط أجواء ساحرة على مسرح خارجي في جزيرة السعديات. وأعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لـ«دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، عن قائمة عدد من الفنانين والموسيقيين الذين سيحيون أولي أمسيات «ليالي السعديات» الفنية، وهم: عازف البيانو والمؤلف الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي في 10 يناير المقبل، يعقبه المغني وكاتب الأغاني الاسكتلندي لويس كابالدي في 17 يناير المقبل، ونجم البوب العالمي الحائز على العديد من جوائز غرامي وجوائز غرامي اللاتينية، ريكي مارتن، الذي يقدّم عرضه الأول في أبوظبي يوم 31 يناير 2026. على أن يُكشف قريباً عن مزيد من الأسماء العالمية المشاركة في هذا الموسم. يخوض جمهور «ليالي السعديات» تجربة موسيقية نابضة بالحياة في أبوظبي، من خلال عروض حيّة يقدمها فنانون عالميون وإقليميون على مسرح خارجي يتسع لـ5.000 شخص، صُمم خصيصاً للحدث، ويحيط به مؤسسات ثقافية بارزة مثل «متحف اللوفر أبوظبي» و«تيم لاب فينومينا»، وعلى مقربة من «متحف زايد الوطني» و«متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي» المرتقب افتتاحهما قريباً.