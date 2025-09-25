خياران للسفر إلى «القارة البيضاء»

ترجمة: عزة يوسف



يحلم كثير من الناس بزيارة القارة القطبية الجنوبية، المعروفة بـ«أنتاركتيكا»، تلك الأرض الساحرة التي لا يصل إليها سوى القليل. والسؤال: كيف يمكن الوصول إليها؟ هناك خياران رئيسان: إما الإبحار عبر ممر دريك في رحلة بحرية تستغرق نحو 48 ساعة، أو السفر جواً على متن طائرة مستأجرة في رحلة لا تتجاوز ساعتين.

في السنوات الأخيرة، بدأت شركات الرحلات الاستكشافية تقدم برامج متميزة تتيح للمسافرين فرصة استكشاف القارة القطبية الجنوبية بطريقة أكثر راحة وسرعة، من خلال تجاوز الرحلة البحرية التقليدية التي تستغرق يومين، واستبدالها برحلة جوية لا تتجاوز الساعتين، ويُعد هذا الخيار مثالياً لأولئك الذين لا يملكون الوقت الكافي للمشاركة في مغامرة طويلة تمتد لأسابيع، أو الذين يخشون مواجهة الرياح الشديدة والأمواج العاتية في المحيط الجنوبي.

تؤكد جولي جونز، المستشارة السياحية الشهيرة، أنها اختبرت هذا الخيار بنفسها في مارس الماضي ضمن برنامج الرحلة على متن يخت «سيلفر إنديفور»، التابع لشركة «سيلفرسي»، ويُعتبر هذا اليخت أكبر سفينة استكشافية مصممة خصيصاً للملاحة في المياه الجليدية في العالم حالياً، ما يجعله من أبرز الخيارات المتاحة لعشاق السفر.

بداية الرحلة

بدأت الرحلة من العاصمة التشيلية سانتياغو، حيث قضى المشاركون ليلة في فندق فاخر، قبل انطلاقهم في رحلة جوية مدتها 3 ساعات ونصف الساعة إلى مدينة بونتا أريناس الواقعة في أقصى جنوبي تشيلي، حيث أمضوا ليلة ساحرة في فندق تاريخي بُني عام 1890 ويُعد من أقدم المباني في منطقة باتاغونيا. في صباح اليوم التالي، أقلعت الطائرة الخاصة نحو جزيرة كينغ جورج، إحدى جزر «ساوث شيتلاند»، في رحلة جوية قصيرة استغرقت ساعتين فقط، وعند الهبوط، كان في انتظار المسافرين قوارب زودياك التي نقلتهم في غضون 10 دقائق إلى سفينة «سيلفر إنديفور»، حيث استقبلتهم طيور البطريق في قلب أنتاركتيكا في مشهد لا يُنسى.

وصمِّمت سفينة «سيلفر إنديفور» بعناية فائقة لتلائم طبيعة المناطق القطبية، وتوفر إمكانية الوصول إلى وجهات نائية يصعب بلوغها بوسائل النقل التقليدية، وتُعد هذه السفينة من بين الأفضل عالمياً من حيث نسبة قوارب الزودياك المخصصة لكل ضيف، ما يمنح الركاب فرصة أكبر للمشاركة في الجولات الاستكشافية بطريقة مرنة.

متعة التحليق

من أبرز لحظات الرحلة، كان التحليق فوق ممر دريك، إذ تُعد المناظر الطبيعية من الجو واحدة من أروع التجارب، حيث تبدو التضاريس البيضاء وكأنها لوحات فنية مذهلة، وقد استمرت المغامرة على متن السفينة لـ 5 أيام متتالية، تضمن برنامجها اليومي جولات منظمة في الصباح والمساء على الشواطئ الجليدية، مع فترات مخصصة للراحة وتناول الغداء، وكان بإمكان الزوار الاستمتاع بجلسات السبا أو حمامات الجاكوزي على سطح السفينة، في أجواء تمنحهم رفاهية نادرة في قلب البرية القطبية.

كل مساء، كان فريق الرحلة يعقد جلسة تعريفية للحديث عما تم اكتشافه خلال اليوم من معالم طبيعية وحياة برية مع استعراض خطط اليوم التالي، ما عزَّز شعور المشاركين بالاندماج والمعرفة، أما ليالي السفينة، فكانت مساحة مفتوحة للتعارف وتبادل الأحاديث بين الركاب.

مفاجأة

الرحلات الكبرى لا تكتمل من دون مفاجآت، فحين حان وقت العودة إلى جزيرة كينغ جورج استعداداً للرحلة الجوية، فاجأت الطبيعة الجميع بعاصفة قوية أجبرت الطاقم على تغيير خطة العودة، فلم يكن بالإمكان الطيران، وكان القرار الحتمي هو العودة عبر ممر دريك بحراً، وهي تجربة طالما أثارت القلق في نفوس البعض بسبب السمعة المخيفة لهذا الممر البحري المعروف باضطراباته الشديدة وأمواجه المرتفعة. والمفاجأة أن الإبحار لم يكن مرعباً كما توقعنا، فبالرغم من حركة الأمواج، سارت الرحلة البحرية بسلاسة، ما أتاح للمسافرين خوض تجربة مختلفة تماماً عن التحليق الجوي. وبعد عبور ممر دريك، وصلت السفينة إلى ميناء بورتو ويليامز في جنوبي تشيلي، حيث استقل الركاب طائرتهم الأخيرة، عائدين إلى بونتا أريناس، لتنتهي الرحلة بتجربة فريدة ومذهلة.

درس مستفاد

ما يمكن تعلمه من هذه الرحلة، على حد قول جولي جونز، أن المغامرة الحقيقية تبدأ عندما تتغير الخطط. وبينما يوفر التحليق فوق ممر دريك وسيلة أسرع وأكثر راحة للوصول إلى القارة القطبية، يظل الإبحار عبره تجربة رائعة لا تُنسى لعشاق المغامرة. وفي نهاية المطاف، فإن الخيارين آمنان، وكلاهما يكشف جانباً من روعة القارة البيضاء.