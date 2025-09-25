«الزير سالم».. من الشاشة الفضية إلى «مسرح أبوظبي الوطني»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بعد مرور 25 عاماً على تقديم العمل الدرامي الشهير «الزير سالم»، الذي حقق رواجاً عربياً لافتاً، تشهد أبوظبي إعادة إحياء القصة الملحمية البطولية لـ«الزير سالم» بعد تحويلها إلى مسرحية بالعنوان نفسه بلمسة فنية معاصرة، لتُعرض على «مسرح أبوظبي الوطني»، يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.

معالجة معاصرة

تقدم المسرحية معالجة معاصرة لنص المؤلف عثمان جحا، باستخدام أحدث تقنيات العرض والإضاءة والشاشات، إلى جانب مشاهد معارك مسرحية يؤديها ممثلون محترفون، لإعادة إحياء الأجواء الملحمية بكل دراميتها. ويعيد العمل إحياء شخصية «أبو ليلى المُهلهل»، الشاعر والفارس الأسطوري الذي يسعى للثأر لأخيه «كُليب»، ضمن قصة درامية تجمع بين الصراع والوفاء والحكمة والحب. يشارك في بطولتها نخبة من نجوم التمثيل من الإمارات والوطن العربي، منهم سلوم حداد، عابد فهد، أمل محمد، باسم ياخور، إبراهيم سالم، خالد شباط، ومريم علي.

احتفاء

«الاتحاد» حضرت إحدى بروفات المسرحية، والتقت بعدد من أبطالها، بينهم سلوم حداد الذي يتولى قيادة العمل إخراجاً وتمثيلاً، حيث يعيد تجسيد شخصية «الزير سالم» التي طالما ارتبطت باسمه، وقال: هذا العرض المسرحي بمثابة احتفاء بالنسخة التلفزيونية من مسلسل «الزير سالم» الذي عُرض عام 2000، تأليف الراحل ممدوح عدوان، والمخرج الراحل حاتم علي، والذي حقق نجاحاً كبيراً على امتداد الوطن العربي.

وأضاف: المسرحية ليست مجرد عودة لنص كلاسيكي، بل دعوة لإحياء التراث وتجديد القيم الإنسانية في الزمن الحديث، وتجسيد حي لعناصر الوفاء والشجاعة والتسامح، ونتمنى من خلال هذا العرض أن نعيد إحياء القصة الملحمية وشخصياتها البارزة التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد.



شعر وموسيقى

وأوضح حداد أنه يحرص على تقديم عمل متميز، يجمع بين الدراما والشعر والموسيقى، ضمن أحداث مليئة بالبطولات والصراعات الإنسانية الخالدة، ويمزج بين الأداء المحترف والتقنيات الحديثة. وقال: في أولى تجاربي الإخراجية في عالم المسرح، نعود بعد 25 عاماً لإحياء هذه الملحمة بصيغة مسرحية، وحاولنا قدر الإمكان عمل مقاربة بين العملين التلفزيوني والمسرحي، ونتمنى أن تتكلل بالنجاح، وأن تحقق المسرحية الصدى نفسه الذي حققه المسلسل في السابق.

شحنة وفاء

عن إعادة إحياء «الزير سالم» من جديد بعمل مسرحي، قال عابد فهد: يجمع هذا العمل المميز نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية في تجربة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل قبل أكثر من 25 عاماً، ونحتفل على «مسرح أبوظبي الوطني» باليوبيل الفضي لهذا العمل التلفزيوني، الذي تم تحويله إلى عمل مسرحي بالشراكة بيني وبين سلوم حداد، الذي يقود المشروع كمخرج. كما أنه بمثابة شحنة وفاء للمخرج الراحل حاتم علي والكاتب الراحل ممدوح عدوان.

وأضاف: سعدت بالعودة إلى المسرح من جديد وبعمل استثنائي مثل «الزير سالم»، الذي أعتبره تحدياً جديداً، لا سيما أنني أجسّد دور «الجساس» مجدداً، والذي كان قبل 25 عاماً شاباً يافعاً، وهنا يأتي التحدي الأكبر بأن أجسد الشخصية كما هي خصوصاً بعد مرور سنوات طويلة.



عودة

عن مشاركتها في بطولة المسرحية، قالت الممثلة الإماراتية أمل محمد: عملت سابقاً مع سلوم حداد كمخرج في مسلسل «القياضة»، وسعيدة بالتعاون معه مجدداً في العمل المسرحي الملحمي «الزير سالم». وأتشرف بأن أجسّد دور «الزهراء» أخت «الزير سالم» الذي يجسّده سلوم نفسه، وأعتبرها تجربة مميزة ونقلة نوعية في مسيرتي الفنية، لا سيما أن معظم أعمالي المسرحية التي قدمتها اجتماعية وكوميدية، وأعود بعد أكثر من 10 سنوات للمشاركة في عمل مسرحي تراجيدي يجمع بين الصراعات والقصص الإنسانية، باللغة العربية الفصحى.

الراوي

أعرب الممثل إبراهيم سالم عن سعادته بمشاركته في هذا العمل الضخم، وتعاونه مع نخبة من ممثلي الوطن العربي في «الزير سالم»، موضحاً أنه يجسد شخصية «الراوي» الذي يختصر حقبة من الزمن ويحاول أن يتواصل مع الجمهور لسرد الحكاية بشكل مشوق.



تجربة غنية

يعتبر الممثل خالد شباط مسرحية «الزير سالم» تحدياً ومسؤولية كبيرة، خصوصاً أنه يعيد تجسيد شخصية «الهجرس» التي قدمها سابقاً الممثل تيم حسن في النسخة التلفزيونية، وقال: تجربة غنية ومغايرة، وسعدت بالتعاون مع نخبة من الممثلين الذي يجسدون شخصيات عشنا معها لأكثر من 25 عاماً، وحالياً نعود لإحياء العمل مجدداً من شاشة التلفزيون إلى خشبة المسرح.