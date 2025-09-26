السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

سجن عاملة حضانة لاعتدائها على رضّع

العاملة في الحضانة
26 سبتمبر 2025 23:58

حكمت قاضية في بريطانيا، اليوم الجمعة، على عاملة حضانة بالسجن ثماني سنوات لارتكابها سلسلة من الاعتداءات "السادية" و"غير المبررة" على أطفال رضع.
في إحدى هذه الاعتداءات، ركلت روكسانا ليكا، البالغة من العمر 22 عامًا، من سكان العاصمة لندن، صبيًا صغيرًا في وجهه عدة مرات.
واعترفت ليكا، التي ألقت باللوم على القنب في جرائمها، بسبع تهم تتعلق بالقسوة على شخص دون سن السادسة عشرة، وأُدينت بعد محاكمة بـ 14 تهمة أخرى.
وفي معرض حكمها عليها لاعتداءاتها على 21 رضيعًا، قالت القاضية سارة بلاشكيس إن روكسانا ارتكبت "أعمال عنف غير مبررة" في حضانتين كانت تعمل فيهما بلندن.

وقالت بلاشكيس مخاطبة روكسانا "قرصتِ وصفعتِ ولكمتِ وركلتِ. شددتِ آذانهم وشعرهم وأصابع أقدامهم. ألقيتِ الأطفال على رؤوسهم في أسرّتهم".
وأضافت القاضية "غالبًا ما كان الطفل يشغل نفسه بهدوء وسعادة قبل أن تُلحقي به الألم عمدًا... يُمكن وصف سلوكك الإجرامي بالسادية".
كُشفت قسوة ليكا في يونيو 2024 بعد أن شوهدت وهي تقرص عددًا من الأطفال.
استُدعيت الشرطة ووجدت حوادث متعددة مُسجلة على كاميرات المراقبة في الحضانة.
أفادت شهادات الضحايا، المُقدمة إلى محكمة كينغستون كراون في لندن من آباء ضحايا ليكا، كيف تركتهم الاعتداءات في حالة من الحزن والذنب.
وقالت إحدى الأمهات للمحكمة "كان هؤلاء الأطفال أبرياء وضعفاء للغاية". وأضافت "لم يتمكنوا من الكلام، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، ولم يتمكنوا من إخبارنا كآباء بأن شيئًا ما قد حدث لهم"، مؤكدة "كانوا عاجزين تمامًا، واستغلتهم روكسانا".
وقيل في الجلسة إنها اعتذرت للوالدين في رسالة إلى المحكمة قالت فيها إن القنب حوّلها إلى شخص مختلف. كانت مدمنة على المخدرات وقت وقوع الجرائم، لكنها لم تُخبر الحضانة. وبُرِّئت من ثلاث تهم أخرى تتعلق بقسوة معاملة الأطفال.

المصدر: آ ف ب
