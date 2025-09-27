«نوخذة أبوظبي» إبحار إلى الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)



إنجاز جديد حققته أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، في سباق الحديريات للمحامل الشراعية - فئة 22 قدماً - موسم 2025، وذلك عبر حصد ثلاثة محامل تابعة لبرنامج «نوخذة أبوظبي الصيفي» المراكز التاسع، والسابع والعشرين، والرابع والثلاثين في السباق. وأكدت الأكاديمية أن النتائج تمثل انعكاساً مباشراً لجهودها في صقل مهارات جيل جديد من النواخذة والبحارة الشباب، بما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الوطنية في السباقات التراثية والحفاظ على استمرارية الموروث البحري الإماراتي. وقال خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: إن الإنجاز يعكس فعالية البرامج التدريبية في صناعة أبطال جدد للرياضات البحرية، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي المتواصل للرياضات البحرية.