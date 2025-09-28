الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أمام الجمهور.. وفاة لاعبة سيرك بعد سقوطها من أرجوحة

خيمة سيرك
28 سبتمبر 2025 19:13

توفيت لاعبة أكروبات أمام الجمهور بعد أن سقطت من ارتفاع نحو خمسة أمتار من الأرجوحة الهوائية خلال عرض في سيرك في مدينة باوتسن الألمانية ليلة أمس السبت، وفقا لما أعلنته الشرطة.
وأعلنت وفاة اللاعبة في مكان الحادث بعد سقوطها أمام نحو 100 مشاهد، من بينهم العديد من العائلات يرافقهم أطفال، حسبما صرح به ستيفان هايدوك المتحدث باسم الشرطة، اليوم الأحد.  
وقال هايدوك "أرسل فريق التدخل في الأزمات على الفور واعتنى بالضيوف وبقية موظفي السيرك". ولم يقدم أي تفاصيل حول عمر اللاعبة أو جنسيتها.
بعد الحادث المأساوي، غادر الحضور خيمة السيرك. وصنفت شرطة باوتسن، الواقعة شرق مدينة دريسدن، الحادث على أنه حادث عمل. ولا توجد حاليا أي أدلة تشير إلى وجود إهمال من طرف ثالث، حسبما أفاد المتحدث باسم الشرطة، مشيرا إلى أن لاعبي السيرك عادة ما يكونون مسؤولين عن تركيب معداتهم بأنفسهم.
وبحسب الشرطة، فقد أقيم أول عرض للسيرك أول أمس الجمعة، وكان من المقرر إقامة عروض إضافية في الأيام التالية. ومع ذلك، يفترض الآن أن السيرك سيقوم بتفكيك خيمته، وفقا لما ذكره هايدوك.
ووصف رئيس رابطة شركات السيرك الألمانية الحادث بأنه "مأساوي".

المصدر: د ب أ
السيرك
وفاة
الحركات الأكروباتية
