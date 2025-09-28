شيخة الجابري تكتب: الذين يتلوّنون.. ماذا يريدون؟

في الحياة متسعٌ للجميع، مسرحها يحتمل التجارب كافة الدرامية منها والكوميدية، الهزلية و«المصلحجية»، الغبائية والقصدية، كل المساحات مفتوحة لكل من أراد التجريب أو التخريب، وحدهم الذين يمضون في طريق السلام النفسي بعيدون عن كل ذلك، ورغم ابتعادهم إلا أنهم لا يفلتون من حبال المكائد، والنظرات المريضة، في كل الأحوال والظروف من لا يحبك سيجد الوسيلة التي يعبر فيها عن ذلك سواء كنت معهُ وحدك، أو بين الآخرين.

قيل: «إن رضا الناس غايةٌ لا تدرك» والغاية أصبحت غابة يأكل القوي فيها، بسلاطة لسانه ومكائده، الضعيف، ويستأسد الفارغ على الواعي والممتلئ بالخير والجمال والمحبة، هكذا معادلات أصبحت واضحة في زمننا هذا، رغم أنها مغلوطة وفارغةٌ من محتواها الإنساني إلاّ أنها تتكرس بشكل دراماتيكي لتصبح عادةً عند بعضهم، وضرورةً عند آخرين، منطق غريب في زمن الماديّات، والأنا، والصوت الواحد.

كنّا بالأمس إذا أحببنا شخصاً أو أسرة أو جماعة طيبةً نقيةً ذهبنا بها إلى كل الذين نعرف، نريد للجمال أن يعم، وأن تكون المعرفة بين الناس شيئاً مشاعاً يقوم على الود والبساطة والاحترام والابتسامة، غير أن الحال قد تغيّر وتبدّل، حتى في ذاك الوقت الذي كانت تتجمع فيه الجارات عند وقت الضحى وقهوته النّديّة تظهر وجوه تُعكّر صفوَ الود بالقيل والقال، وكثرة السؤال، إنهم يحاولون قتلَ الفرحة في القلوب، فماذا يريدون من وراء ذاك الأذى كلّه؟!

أن تستأثر بإنسان أمر لا يعطيك الحقّ لإلغاء الآخر، فالمجالس مفتوحة، والقلوب رحبةٌ، ومن كان في قلبه شيءٌ من الضيق عليه ألا يؤذي أحداً، وأن يحتفظ بأناهُ لنفسه، ذلك أن في الزمان والمكان رحابة تتسع للجميع، إلا الذين «في قلوبهم مرضٌ»، فأولئك لا يصلحون إلا لمن يشبههم، في مؤسسات العمل هناك حاقدٌ وحاسد وفارغ عينٍ يترقبك ماذا فعلت، أين ذهبت، ما درجة اقترابك من المسؤول الأول، ماذا يدور في عقلك.. إنها أشكال من النفوس المريضة إن وجدتها في طريقك فتخلص منها في أقرب سلةٍ مهملات بشرية.

من المُستغرب في أولئك المتلونين أنهم يُتقنون الابتسامة، ويفيضون عليك بالتراحيب والطيب، والكلام الجميل الرطيب، لا أعرف من أين لهم، أو كيف لهم أن يرتدوا أكثر من قناع؟! وجوه تراها وتُدركُ ما وراءها رغم محاولاتهم لإقناعك بغير ذلك، وأنت بينهم دوماً تذكر أن بين الذين تلتقيهم هناك من ينطبق عليهم المثل القائل: «ويوه تشاهَد، وقلوب تلاعن».. وقانا الله وإياكم شرَّ ما في نفوسهم.