الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

4 ممثلين على كرسي «المذيع»

4 ممثلين على كرسي «المذيع»
29 سبتمبر 2025 01:06

محمد قناوي (القاهرة) 

تُعد شخصية المذيع مجالاً شيقاً يجذب الممثلين، لما يتيحه من فرص لتجسيد شخصيات مؤثرة ومتنوعة، تسمح لهم بالاستفادة من خبراتهم التمثيلية في إبراز الجوانب الإنسانية والمهنية للمذيعين.

مغامرة جلال
ويلعب 4 ممثلين شخصية المذيع في أعمال تلفزيونية وسينمائية من المنتظر عرضها قريباً على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، حيث يُجسد ياسر جلال شخصية المذيع من خلال مسلسله الجديد «للعدالة وجه آخر»، الذي يُصور حالياً، ومن المتوقع عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه البطولة أروى جودة، ومحمد علاء جامايكا، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو. ويتألف العمل من 15 حلقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والتحقيقات الصحفية، ويؤدي فيه جلال شخصية «فؤاد السرجاني»، المذيع التلفزيوني الذي يخوض مغامرة صحفية لكشف شبكات تجارة الأعضاء البشرية، ويواجه خلال الأحداث رجال أعمال نافذين يحاولون إسكات صوته.

برنامج فهمي
بدأ أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد «2 قهوة»، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل «أوف سيزون»، ويشاركه البطولة مرام علي، محسن محيي الدين، عمر محمد رياض، وبسنت أبو باشا، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.
ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد فيه فهمي شخصية أستاذ جامعي يقدم برنامجاً تلفزيونياً مثيراً للجدل.

أخبار ذات صلة
غسان.. كبير تجار «الحريقة»
جميلة عوض.. تصدم «طه الغريب»

زينة إعلامية
تقدم زينة شخصية المذيعة في عملين مختلفين، أحدهما تلفزيوني والآخر سينمائي، وهما مسلسل «في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة»، بطولة محمد فراج، مها نصار، تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.
والعمل الآخر هو فيلم «الشيطان شاطر» مع أحمد عيد، محمود حميدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وتقدم فيه دور مقدمة برامج تدخل في صراعات ضمن إطار من الكوميديا السوداء. 

يسرا «الست لمّا»
تجسد يسرا في فيلم «الست لمّا» شخصية «دينا الكردي»، إعلامية مؤثرة تدير مركز «صوت المرأة»، وتتصدى للنضال النسوي بصرامة وعقلانية، رغم معاناتها من صدمة تؤثر على علاقاتها الشخصية. 
ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

ياسر جلال
الدراما
يسرا
السينما
أحمد فهمي
التلفزيون
زينة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اليوم 13:22
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
الرياضة
«فيكتوري تيم» جاهز لجولتي الصين في مونديال «زوارق الفورمولا 1»
اليوم 15:00
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
التعليم والمعرفة
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
اليوم 14:49
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
الرياضة
شفيونتيك تعبر للدور الرابع في بكين بالفوز الـ400
اليوم 14:43
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد افتتاح النسخة الـ 5 من «الملتقى العربي للتراث الثقافي»
اليوم 14:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©