4 ممثلين على كرسي «المذيع»

محمد قناوي (القاهرة)



تُعد شخصية المذيع مجالاً شيقاً يجذب الممثلين، لما يتيحه من فرص لتجسيد شخصيات مؤثرة ومتنوعة، تسمح لهم بالاستفادة من خبراتهم التمثيلية في إبراز الجوانب الإنسانية والمهنية للمذيعين.





مغامرة جلال

ويلعب 4 ممثلين شخصية المذيع في أعمال تلفزيونية وسينمائية من المنتظر عرضها قريباً على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، حيث يُجسد ياسر جلال شخصية المذيع من خلال مسلسله الجديد «للعدالة وجه آخر»، الذي يُصور حالياً، ومن المتوقع عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركه البطولة أروى جودة، ومحمد علاء جامايكا، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو. ويتألف العمل من 15 حلقة تجمع بين الدراما الاجتماعية والتحقيقات الصحفية، ويؤدي فيه جلال شخصية «فؤاد السرجاني»، المذيع التلفزيوني الذي يخوض مغامرة صحفية لكشف شبكات تجارة الأعضاء البشرية، ويواجه خلال الأحداث رجال أعمال نافذين يحاولون إسكات صوته.





برنامج فهمي

بدأ أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد «2 قهوة»، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل «أوف سيزون»، ويشاركه البطولة مرام علي، محسن محيي الدين، عمر محمد رياض، وبسنت أبو باشا، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

ويتألف المسلسل من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد فيه فهمي شخصية أستاذ جامعي يقدم برنامجاً تلفزيونياً مثيراً للجدل.





زينة إعلامية

تقدم زينة شخصية المذيعة في عملين مختلفين، أحدهما تلفزيوني والآخر سينمائي، وهما مسلسل «في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة»، بطولة محمد فراج، مها نصار، تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

والعمل الآخر هو فيلم «الشيطان شاطر» مع أحمد عيد، محمود حميدة، تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وتقدم فيه دور مقدمة برامج تدخل في صراعات ضمن إطار من الكوميديا السوداء.





يسرا «الست لمّا»

تجسد يسرا في فيلم «الست لمّا» شخصية «دينا الكردي»، إعلامية مؤثرة تدير مركز «صوت المرأة»، وتتصدى للنضال النسوي بصرامة وعقلانية، رغم معاناتها من صدمة تؤثر على علاقاتها الشخصية.

ويشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.