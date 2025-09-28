إيمان أحمد.. إبحار في عالم الميتافيرس

خولة علي (أبوظبي)



يشهد العالم اليوم توجهاً لافتاً من الشباب نحو مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية، حيث أصبحوا قوة دافعة لابتكار حلول رقمية ترسم ملامح المستقبل، في هذا السياق، تتفرد المهندسة إيمان أحمد كأحد النماذج الإماراتية الملهمة، إذ أسست شركة (AVITECH) في دبي وأبوظبي، لتكون منصة متخصصة في الميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز، واضعة خبرتها وشغفها في خدمة التحول الرقمي وصناعة حلول تقنية تحدث فارقاً حقيقياً في مختلف القطاعات في الدولة.





نقطة تحول

منذ سنواتها الأولى، كان شغف إيمان أحمد بالتقنيات الحديثة نقطة الانطلاق لمسيرتها المتميزة في عالم الابتكار الرقمي، حيث وجدت في عالم الميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز مساحة لإبداع أفكارها وتحويلها إلى حلول عملية تحدث فرقاً حقيقياً، هذا الشغف قادها إلى تأسيس (AVITECH)، لتكون منصة تجمع بين الإبداع والتقنية، قائلة «تقنية الميتافيرس ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل أداة استراتيجية قادرة على تطوير قطاعات التعليم، الصحة، والأعمال عبر حلول رقمية متقدمة تعيد رسم ملامح المستقبل».



حلول مبتكرة

وتقول إيمان: منذ انطلاقة (AVITECH)، قدمت الشركة خدمات متكاملة تشمل إنشاء منصات تدريب افتراضي، وجولات تفاعلية ثلاثية الأبعاد، وتطوير محتوى مرئي واقعي، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بهذه المنصات، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي هو القلب النابض لعالم الميتافيرس، إذ يضفي عليه طابعاً واقعياً ويتيح تخصيص التجارب وفق احتياجات كل مستخدم، إلى جانب قدرته على تحليل بيانات التفاعل وتطوير شخصيات افتراضية ذكية».



تحديات

ورغم التحديات التي واجهتها في نشر الوعي حول الميتافيرس كأداة استراتيجية، تمكنت إيمان من بناء فريق متخصص يمزج بين الإبداع التقني وفهم السوق المحلي، الأمر الذي أسهم في نجاح الشركة وتحقيق إنجازات لافتة، ومن أبرز محطات مسيرتها فوزها بجائزة «المرأة في الذكاء الاصطناعي»، والتي شكّلت حافزاً قوياً عزز ثقتها وفتح أمامها آفاقاً جديدة للتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة.



خطط مستقبلية

ولأن الابتكار لا يتوقف عند حدود النجاح، تكشف إيمان أحمد عن خططها المستقبلية لتوسيع نطاق أعمال الشركة، من خلال تعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات التعليمية والصحية، وتطوير منتجات أكثر تقدماً تدمج بين الذكاء الاصطناعي والميتافيرس لخدمة هذه القطاعات، قائلة: «لهذه التقنيات قدرة كبيرة على إحداث نقلة نوعية، سواء عبر توفير بيئات تعليمية تفاعلية أو تمكين الكوادر الطبية من التدريب عبر محاكاة واقعية متقدمة».



دعم الشباب

إلى جانب إنجازاتها التقنية، تحرص المهندسة إيمان أحمد على نشر ثقافة التحول الرقمي من خلال مشاركتها في معارض عالمية مثل (GITEX

وVivaTech)، بالإضافة إلى دعم وإلهام الشباب في مجالات ريادة الأعمال، وهي تدعو إلى ضرورة الاستمرار في التعلم، وعدم الخوف من الفشل، لأنه على حد تعبيرها، جزء لا يتجزأ من مسيرة النجاح، وترى أن الإمارات ستظل في طليعة الدول التي توظف الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل متكامل، بفضل رؤية قيادتها الداعمة للابتكار والمستقبل الرقمي.