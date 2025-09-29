كارمن بصيبص.. «ابنة السفير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد الممثلة كارمن بصيبص للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال النسخة المعربة من المسلسل التركي الشهير «ابنة السفير»، ويشاركها البطولة محمود نصر.

تجسّد كارمن في العمل شخصية «ناريمان»، الفتاة المتمردة التي تحاول أن تصنع مستقبلها، بعيداً عن نفوذ العائلة، قبل أن تقع في حب «سلطان الريفي» المعروف بقوته وسطوته، وبعد غياب طويل تعود إليه ومعها ابنتهما، حاملة معها قصة مؤلمة وأسراراً عاشتها خلال سنوات الفراق.

والمسلسل مستوحى من النسخة التركية الأصلية، التي قُدّمت عام 2019، بطولة نسليهان أتاغول، وإنجين أكيوريك، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث تُرجم إلى أكثر من 45 لغة، وعُرض في عشرات الدول بفضل قصته الرومانسية وأداء أبطاله اللافت.

من ناحية أخرى، انضمت كارمن إلى لجنة تحكيم مسابقة «تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة»، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامته في مدينة جدة السعودية من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل، ويشاركها في اللجنة الممثل السعودي ياسر السقاف، والمخرج المغربي أيوب ليوسفي، في مبادرة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيعها على إنجاز فيلم قصير خلال يومين فقط.