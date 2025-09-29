أشرف عبد الباقي.. «ولد وبنت وشايب»

محمد قناوي (القاهرة)

يجسد أشرف عبد الباقي دور البطولة في المسلسل الجديد «ولد وبنت وشايب» مع انتصار، وليلى أحمد زاهر، من تأليف محمد بركات، وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.

أوضح عبد الباقي أن المسلسل يُعد التعاون الثاني الذي يجمعه بابنته المخرجة زينة، بعدما قدما العام الماضي فيلم «مين يصدق»، وكان أولى تجاربها الإخراجية، منوهاً بأنها تتعامل معه، في مواقع التصوير، كممثل محترف، وتناديه بـ«أستاذ أشرف»، وهو بدوره يعاملها كمخرجة وليست ابنته، مما يمنحها الثقة، ويعكس العلاقة المهنية بينهما.

وأشار إلى أن «ولد وبنت وشايب» يتألف من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتجمع أحداثه بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ويتناول الصراعات والتقلبات الأخلاقية، في إطار مليء بالإثارة والغموض، ويجسد فيه شخصية رجل لا يثق في الآخرين، ويعيش في فيلا منعزلاً، وتخدمه سيدة تُدعى أم إبراهيم، تؤدي دورها انتصار.

وعلى صعيد السينما، انتهى عبد الباقي من تصوير فيلم «السادة الأفاضل»، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم «سقراط ونبيلة»، ويشاركه البطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار «بلاك كوميدي»، ويعالج قضايا اجتماعية معاصرة بطريقة ساخرة وغير تقليدية، معتمداً على البطولة الرجالية.

كما يستعد عبد الباقي للمشاركة في مسلسل «على ضهر راجل»، يشاركه بطولته أحمد بحر، المعروف بـ«كزبرة»، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويتألف من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة رقمية، ويجسد فيه شخصية رجل يعاني الوحدة، ويبحث عن عائلته المفقودة، بينما يجسد «كزبرة» شخصية شاب فقير يسعى إلى الثراء.