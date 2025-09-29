بيع رقم لوحة سيارة بـ 2,2 مليون دولار

بيع رقم لوحة سيارة بسعر يفوق مليونَي دولار في مزاد خيري أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين، وخصص ريعه لصندوق دعم الطلبة، وفق ما أفاد منظمو المزاد.

وحقق الرقم (7 - 1) أعلى إيراد في المزاد العلني الذي نظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات على أرقام مميزة للوحات تسجيل السيارات بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ بيعَ بمبلغ قياسي بلغ مليونا و575 ألف دينار أردني (2,22 مليون دولار).

كما بيع الرقم (33 - 1) بـ510 آلاف دينار (719 ألف دولار) والرقم (44-44) بـ420 ألف دينار (592 ألف دولار)، فيما حقق الرقم (777-1) إيرادا بلغ 260 ألف دينار (366 ألف دولار) والرقم (9999 - 1) 270 ألف دينار (380 ألف دولار).

وذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية الرسمية أن ريع المزاد يعود "لصندوق دعم الطالب لتمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب الأردني".

ويقدّم "صندوق دعم الطالب" في الجامعات الأردنية الرسمية منحا وقروضا للطلبة الأردنيين غير المقتدرين في مرحلتي الدبلوم والماجستير، لمساعدة الأهل على تكبد التكاليف الباهظة أحيانا لتمويل تعليم أبنائهم.