مكسيم خليل.. «طبّاخ» ماهر

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض مكسيم خليل السباق الرمضاني المقبل، من خلال بطولة مسلسل «مطبخ المدينة»، مع عبد المنعم عمايري، وعباس النوري، تأليف علي وجيه وسيف رضا حامد، وإخراج رشا شربتجي.

يجسّد خليل في المسلسل شخصية الطباخ الشغوف بمهنته، الساعي إلى تقديم الطبخ، بوصفه فناً راقياً وثقافة قادرة على تغيير نظرة الناس إلى تفاصيل حياتهم اليومية، ويروي العمل حكاية عائلة سورية تدير مطبخاً ومطعماً متواضعاً، سرعان ما تتكشف داخله أزمات وضغوط نفسية وصراعات شخصية تفرّق بين أفراده، فينعكس تمزقهم الفردي على المشهد العام للمدينة وما تحمله من هموم وتحديات.

ويواصل مكسيم خليل حصد أصداء واسعة حول أدائه لشخصية «جودت» في مسلسل «تحت الأرض - موسم حار»، الذي عُرض مؤخراً على شبكة قنوات أبوظبي، وجسّد فيه شخصية تاجر تبغ يواجه صراعات القوة والنفوذ في العاصمة السورية «دمشق» خلال الحقبة العثمانية.