«عنتر وعبلة» في أبوظبي ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد أبوظبي عرض الأوبرا العربية «عنتر وعبلة» في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر، ويقام على مسرح مفتوح جُهّز فوق ملعب التنس بمدينة زايد الرياضية، ومزوّد بأحدث تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية، ليعيش جمهور العاصمة الإماراتية تجربة فنية استثنائية على مدى 6 عروض تمزج بين سحر الأوبرا وعمق التراث العربي.

يشارك في العرض الأوبرالي «عنتر وعبلة» الأوركسترا السيمفونية الصينية «لانتشو»، إلى جانب عروض استعراضية مبهرة يقدّمها «رهبان الشاولين»، في تجسيد حيّ لروح التعاون الثقافي الممتد بين الإمارات والصين على مدى أكثر من 40 عاماً من الشراكات الناجحة في مجالات عدة.

من قلب التراث العربي العريق، يُعيد العرض الأوبرالي الذي ينظمه «بداية للإنتاج الإعلامي» حكاية «عنتر وعبلة» التي شغلت الأجيال عبر العصور، وخلّدتها الكتب والروايات، وألهمت عشرات الأعمال الأدبية والفنية. يقدم العرض هذه القصة الأسطورية بلمسة معاصرة في عمل أوبرالي غير مسبوق، يُعيد صياغة الإرث العربي في إطار فني عالمي برؤية عربية.

حاز «عنتر وعبلة» سابقاً على «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، للتميّز الثقافي تقديراً لقيمته الفنية والثقافية، ولدوره في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية في قلوب الأجيال الجديدة.

وقالت إيمان السالم اتلاميد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«بداية»: الأوبرا العربية «عنتر وعبلة» ليست مجرد عرض فني، بل هي حكاية تعبر كل الحدود. تجسّد قدرة الفن العربي على الوصول إلى العالم بروح أصيلة ومعاصرة، من خلال رؤية مسرحية مبتكرة تبدأ من تحويل ملعب تنس إلى خشبة مسرح ضخمة، مدعومة بتقنيات بصرية غامرة، وبمشاركة أوركسترا لانتشو السيمفونية ورهبان الشاولين من الصين. هذا العمل يعكس رسالة الإمارات في الانفتاح والتنوع، ويؤكد أن الحب والإبداع قادران على توحيد القلوب.

وتابعت: يؤكد هذا الحدث مكانة أبوظبي الريادية، عاصمة للثقافة وملتقى للحضارات، في وطن يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم وانسجام. ويقدَّم العرض لمختلف أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم، ويتيح للأجيال فرصة التعرّف على تراثهم العربي. وفي الوقت ذاته يفتح آفاقاً جديدة للتعرّف على فن الأوبرا عبر تقديمه في صورة عصرية مبتكرة تجعل هذا الفن العالمي أقرب وأكثر حضوراً في وجدان الجمهور.