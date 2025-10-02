الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ناشيونال جيوغرافيك العربية».. قصص إنسانية وطبيعية مُلهمة

«ناشيونال جيوغرافيك العربية».. قصص إنسانية وطبيعية مُلهمة
2 أكتوبر 2025 14:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، التابعة لـ«أبوظبي للإعلام» - شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة -، عن صدور عددها الجديد لشهر أكتوبر 2025، الذي يزخر بملفات وقصص إنسانية وطبيعية ومعرفية مُلهمة واستثنائية عن قوة الإرادة وأسرار الطبيعة.


 

ينقل عدد أكتوبر الجديد، الذي يصدر بالتزامن مع الذكرى الـ15 لصدور مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» بنسختها العربية، القارئ من قصص مُلهمة عن مقاومة الشيخوخة، إلى عوالم برّية شاهدة على صراعات البقاء، مروراً بنقاشات علمية تُعيد النظر في مفاهيم راسخة، وباقة من الصور الفوتوغرافية المدهشة التي تفتح آفاقاً جديدة لرؤية كوكب الأرض. يتصدّر غلاف العدد تحقيق إنساني مُلهم بعنوان «أبطال في خريف العمر»، يُلقي الضوء على أشخاص مسنّين تحدّوا وَهَن العظم وقاوموا قسوة الإصابات والحوادث ومصاعب الدهر، ليواصلوا حياتهم بعزم وهِمّة. فمنهم من اعتلى منصات التتويج الرياضية وفاز بألقاب عالمية، ومنهم من حطّم أرقاماً قياسية ظلّت عصيّة لعقود، وآخرون غلبوا أمراضاً مستعصية ليتحوّلوا إلى نماذج تحتذى في قوّة الإرادة والصمود. ويطرح التحقيق بين سطوره سؤالاً جوهرياً عن سر «الوصفة السحرية» التي تجعل سنوات العمر الخريفية أطول وأكثر صحة وعافية. ويستعرض العدد قصةً برّية آسرة بعنوان «بَبر الهند يُغيّر جلده»، ترصد رحلة عودة هذا الكائن المهيب من شفير الانقراض إلى مشهد الحياة البرية من جديد، ولكنها تكشف في الوقت نفسه أن نجاح هذه الملحمة لم يخلُ من ثمن باهظ، تمثل في ظهور تشوّه وراثي لدى بعض هذه السنوريات الكبرى. ويُسلط التقرير الضوء على جهود العلماء وحماة الطبيعة لمواجهة التحديات الناشئة، وصولاً إلى إعادة التوازن إلى مسيرة إنقاذ واحدة من أكثر أيقونات البراري مهابة. في ملف علمي بعنوان «جدال حول أطول جبال العالم»، يأخذ العدد الجديد القُرّاء إلى قلب نقاش مُحتدم حول أي القمم أعلى ارتفاعاً وأبهى شموخاً، في ضوء تقنية قياس جديدة كشفت عن معايير مختلفة تُغيّر ترتيب الجبال في قائمة الصروح الطبيعية، عبر طرح تساؤل محيّر إن كانت البشرية تقيس منذ عقود طويلة قمم الأرض على نحو خاطئ.

 

 

 

ويُختتم العدد بمشروع فوتوغرافي فريد بعنوان «كوكبنا من أسفل ومن عَلِ»، يجمع بين عدستي مصوّرَين يلتقطان المشاهد ذاتها من منظورين متناقضين، الأول من على سطح الأرض، والثاني من محطة الفضاء الدولية؛ لتكون النتيجة صُوراً أخّاذة تُعيد تشكيل نظرتنا إلى كوكبنا الأزرق على نحو يُثير فينا الدهشة والانبهار.

