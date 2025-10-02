الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نجوى كرم تُشعل دبي أوبرا بحفل استثنائي

نجوى كرم خلال الحفل
2 أكتوبر 2025 22:02

دبي (الاتحاد)
أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً مميزاً واستثنائياً، كامل العدد، بجميع تفاصيله في الإمارات على مسرح دبي أوبرا، حيث تمكنت بصوتها وأدائها المختلف من خلق أجواء مميزة حملت الجمهور على المشاركة والغناء معها في كل أغنية قدمتها طوال مدة الحفل.
خلال الحفل، شدت بمجموعة من أغنياتها منفردة وأخرى على شكل ميدلي، إلى جانب الأغاني الطربية والمواويل التي أضافت بعداً فنياً راقياً، ما أشعل المسرح وألهب حماس الجمهور.
ولاقت أغنية «يلعن البعد» تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث طالبها بإعادتها، فاستجابت نجوى كرم لهذا الحماس وأدتها مرة أخرى في ختام الحفل، في لحظة مميزة من التفاعل المباشر مع جمهورها، لتسجل وتوثق حفلاً جديداً في دبي بمزيج من الرقي الفني والتفاعل الجماهيري الفريد، مؤكدّة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية القادرة على تقديم تجربة موسيقية شاملة وممتعة لكل محبيها من مختلف الأعمار.
خلال الأمسية الغنائية، أعربت نجوى كرم عن محبتها الكبيرة للإمارات، مشيدة بالحضور المتنوع من مختلف الجنسيات العربية الذي يميز حفلاتها دائماً، كما أشادت بالتنظيم المحترف الذي أسهم في تقديم تجربة فنية متكاملة وراقية تبقى في الذاكرة الفنية العربية.

أخبار ذات صلة
عرض «سلافا سنو شو» ينطلق 14 أكتوبر في دبي
نجوى كرم
دبي أوبرا
حفل
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©