نجوى كرم تُشعل دبي أوبرا بحفل استثنائي

دبي (الاتحاد)

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً مميزاً واستثنائياً، كامل العدد، بجميع تفاصيله في الإمارات على مسرح دبي أوبرا، حيث تمكنت بصوتها وأدائها المختلف من خلق أجواء مميزة حملت الجمهور على المشاركة والغناء معها في كل أغنية قدمتها طوال مدة الحفل.

خلال الحفل، شدت بمجموعة من أغنياتها منفردة وأخرى على شكل ميدلي، إلى جانب الأغاني الطربية والمواويل التي أضافت بعداً فنياً راقياً، ما أشعل المسرح وألهب حماس الجمهور.

ولاقت أغنية «يلعن البعد» تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث طالبها بإعادتها، فاستجابت نجوى كرم لهذا الحماس وأدتها مرة أخرى في ختام الحفل، في لحظة مميزة من التفاعل المباشر مع جمهورها، لتسجل وتوثق حفلاً جديداً في دبي بمزيج من الرقي الفني والتفاعل الجماهيري الفريد، مؤكدّة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات اللبنانية والعربية القادرة على تقديم تجربة موسيقية شاملة وممتعة لكل محبيها من مختلف الأعمار.

خلال الأمسية الغنائية، أعربت نجوى كرم عن محبتها الكبيرة للإمارات، مشيدة بالحضور المتنوع من مختلف الجنسيات العربية الذي يميز حفلاتها دائماً، كما أشادت بالتنظيم المحترف الذي أسهم في تقديم تجربة فنية متكاملة وراقية تبقى في الذاكرة الفنية العربية.