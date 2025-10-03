ليلى علوي نجمة افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلقت الدورة الحادية والأربعون لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مساء أمس الخميس والتي تحمل اسم الممثلة ليلى علوي.

وقالت ليلى علوي بعد تكريمها في الافتتاح الذي أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية "شكرا للمهرجان وتقديره لي، أن ينظم دورة باسمي... فهدا تكريم كبير أشكره عليه".

وكرم المهرجان، الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مجموعة من الفنانين المصريين هم فردوس عبد الحميد ورياض الخولي وأحمد رزق وشيرين إضافة إلى المخرج هاني لاشين ومدير التصوير سامح سليم.

ومن دول البحر المتوسط يكرم المهرجان المخرج التونسي رضا الباهي، والمخرج والسيناريست الفرنسي جان بيير آماريس، والممثلة والمخرجة الإسبانية مرسيدس أورتيجا.

يعرض المهرجان الممتد حتى السادس من أكتوبر أكثر من 130 فيلما من 46 دولة من بينها المغرب "ضيف شرف" هذه الدورة، كما يضم البرنامج ندوات للمكرمين وورش تدريب مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه صناعة السينما في عصر الذكاء الاصطناعي.



