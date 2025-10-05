الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

معتصم النهار.. «حين يكتب الحب»

معتصم النهار
6 أكتوبر 2025 00:58

سعيد ياسين (القاهرة)

يصور معتصم النهار حالياً الفيلم الجديد «حين يكتب الحب»، والذي يخوض به تجربته الأولى في السينما المصرية، ويشاركه بطولته أحمد الفيشاوي، جميلة عوض، سوسن بدر، ريم مصطفى، ونانسي صلاح، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني أبو العينين في تجربته الإخراجية الأولى، بعدما عمل مخرجاً مساعداً ومنفذاً في عدد من الأفلام والمسلسلات.
تدور أحداث فيلم «حين يكتب الحب» في إطار درامي رومانسي، من خلال تجارب إنسانية وعاطفية متعددة، يعيشها الأبطال في ظل ظروف حياتية معقدة، ويركز العمل على تطور العلاقات بين الشخصيات، وكيف تؤثر التحديات الخارجية على المشاعر والقرارات المصيرية، ويعتمد على تقديم أكثر من ثنائية رومانسية.

معتصم النهار
السينما المصرية
السينما
الأفلام السينمائية
الأفلام المصرية
