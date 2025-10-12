آية سماحة.. أخصائية نفسية

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد الممثلة آية سماحة، لعرض مسلسلها الجديد «ابن النادي»، بطولة أحمد فهمي، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سينتيا خليفة، وشيرين الديب، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن المقرر أن يُعرض خلال أكتوبر الجاري على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعن دورها في العمل، قالت: أجسد في «ابن النادي» شخصية أخصائية نفسية تعمل في ناد رياضي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يرث نادياً رياضياً شعبياً، ويجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات، والصراعات مع الإدارة، إلى جانب الضغوط الإعلامية، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية الشعبية، ويتألف المسلسل من 10 حلقات فقط.

وأشارت سماحة إلى أنها انتهت من تصوير مسلسل «ظروف غامضة»، يشاركها بطولته أمير كرارة، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويتألف من 10 حلقات، وسيُعرض في نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتجسد فيه شخصية محامية متزوجة من مقدم بودكاست يبحث في أسرار الماورائيات.

وعلى صعيد السينما، تصور آية سماحة حالياً فيلم «أول ليلة»، بطولة أحمد حاتم، انتصار، ورحمة أحمد، سيناريو وحوار أحمد بدوي، وقصة وإخراج ساندرو كنعان، وتجسد فيه شخصية مضيفة طيران تمر بمفاجآت عدة في حياتها.

وتنتظر آية سماحة عرض فيلم «من أيام الجيزة»، يشاركها بطولته إياد نصار في أول تعاون بينهما، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يرصد مواقف طريفة بين مجموعة من الأصدقاء، وتقع أحداثه في منطقة الجيزة، حيث يكشف العمل عن اختلافات اجتماعية تجمع هؤلاء الأشخاص، ليخوضوا تجارب إنسانية وكوميدية معاً، والفيلم تأليف أمجد الشرقاوي، شادي محسن، هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.