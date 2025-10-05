الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مشاهير في مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

نجم بوليوود رانفير سينغ والمغني بادشاه ولاعب الكريكيت راشد خان
5 أكتوبر 2025 20:44

أبوظبي (الاتحاد) 
شهدت مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA أبوظبي 2025 المقدمة من شركة القابضة أجواء رياضية وترفيهية استثنائية توجتها المواجهتان التحضيريتان بين فريقي «نيويورك نيكس» و«فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» يومي 2 و4 أكتوبر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.
واكتسبت المباريات زخماً إضافياً بالحضور المميز للنجوم والمشاهير، بينهم الممثل الأميركي باتريك شوارزنيجر وعارضة الأزياء آبي تشامبيون، والممثل العالمي الحائز جائزتي «إيمي» و«غولدن غلوب» كيفر ساذرلاند، والممثلة والمغنية فيكتوريا جاستس، والممثلان أدريان برودي وباري كيوغان، بالإضافة إلى المقدم والمخرج التلفزيوني الشهير ستيف هارفي. كما انضم إلى الجمهور مغني الراب البريطاني «سنترال سي» وأسطورة كرة القدم الإنجليزية جون تيري.
ومن بوليوود، أضفى النجم رانفير سينغ طاقته المميزة على الأجواء، حيث رحّب بالمعجبين وشارك في تشجيع الفرق من مقاعد الملعب، كما شوهد المغني بادشاه ولاعب الكريكيت راشد خان بين الحضور.
وأطل نجما الكيبوب «تشينلي» و«وين وين» على جمهورهما في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً، إلى جانب مجموعة من نجوم المنطقة، بينهم الممثل الإماراتي أحمد شريف والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
واستضافت «الاتحاد أرينا» نجم كرة السلة الاستعراضية «ذا بروفيسور»، وصانع المحتوى «جيسير»، ومؤثر كرة السلة «إم كاي»، الذين تفاعلوا مع الجماهير على أرض الملعب.
واغتنم النجوم الفرصة لاستكشاف أبرز المعالم الثقافية في العاصمة، حيث قام الممثل أدريان برودي بزيارة «اللوفر أبوظبي»، فيما شاركت الممثلة فيكتوريا جاستس صوراً من زيارتها لـ«جامع الشيخ زايد الكبير».
واستمتع الزوار كذلك بمناطق تفاعلية وفعاليات مميزة ضمن «منطقة مشجعي NBA» بالإضافة إلى اللقاءات مع لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وأساطير اللعبة.

