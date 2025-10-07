الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

كريم عبد العزيز.. «صعيدي» للمرة الأولى

كريم عبد العزيز
8 أكتوبر 2025 01:11

محمد قناوي (القاهرة) 

يخوض كريم عبد العزيز تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى في مسيرته الفنية، من خلال مسلسل جديد يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، ولم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، ومن المقرر أن يمزج بين الدراما والكوميديا الخفيفة.
وأوضح كريم أنه ينتظر انتهاء المؤلف من كتابة السيناريو، ليبدأ بعدها جلسات عمل مع المخرج بيتر ميمي، واختيار أبطال المسلسل، تمهيداً لبدء التصوير قريباً.
من ناحية أخرى، ينتظر عبد العزيز عرض فيلم (The Seven Dogs)، «الكلاب السبعة»، الذي يجمعه بأحمد عز للمرة الثانية بعد فيلم «كيرة والجن»، ويُعد الفيلم الجديد الأضخم إنتاجياً في تاريخ السينما العربية، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، وهالة صدقي، إلى جانب ظهور بعض النجوم العالميين كضيوف شرف.
وأوضح كريم أن فيلم «الكلاب السبعة» منفذ بمقاييس عالمية، ويتضمن مفاجآت وتقنيات فنية غير مسبوقة. وبذل فيه فريق العمل مجهوداً كبيراً، ومن المنتظر طرحه نهاية العام الجاري.
كما بدأ كريم التحضيرات الخاصة بتصوير فيلم «الفيل الأزرق 3»، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بعد 6 سنوات من عرض الجزء الثاني.
وعبّر كريم عن سعادته بإيرادات فيلمه الحالي «المشروع x» الكبيرة، والمعروض حالياً في صالات السينما العربية، مشيراً إلى أنه يمثل تجربة جديدة، ويفتح آفاقاً جديدة لصناعة السينما العربية.

