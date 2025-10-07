«القافلة الوردية».. فحوص مجانية للكشف عن سرطان الثدي

الشارقة (الاتحاد)

تقام الدورة الثانية من الفعالية المجتمعية التي تنظمها «القافلة الوردية»، التابعة لـ«جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، في الجادة بالشارقة، في الفترة 10 - 12 أكتوبر الجاري، ضمن حملة «أكتوبر الوردي»، وتتضمن تقديم فحوص طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعائلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

تفتح الفعالية أبوابها للجمهور على مدار ثلاثة أيام متواصلة، من الساعة 5:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، متيحة للأفراد والعائلات فرصة الاستفادة من الخدمات الطبية والفحوص السريرية المجانية التي تقدمها «القافلة الوردية»، إلى جانب فحوص «الماموغرام» للفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، بهدف تعزيز فرص الكشف المبكر عن السرطان، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ولتقديم تجربة عائلية ومجتمعية متكاملة، يتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الجلسات التوعوية وورش العمل التفاعلية، ومناطق للألعاب، إلى جانب باقة من الأنشطة الرياضية والصحية، كما تشمل الفعالية أنشطة ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال، وفرصة تسوق فريدة في سوق منبت، الذي يخصص جزءاً من عوائد المبيعات لرفد جهود «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» و«القافلة الوردية» في دعم مرضى السرطان وأسرهم.

وتسعى «القافلة الوردية»، إلى نشر ثقافة الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوص الطبية الدورية، باعتبار الكشف المبكر عاملاً أساسياً في تشخيص المرض في مراحله الأولى، وتعزيز فرص العلاج والشفاء التام، تجسيداً لالتزام جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية بتعزيز الوقاية من السرطان، ودعم المرضى وأسرهم، والارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.