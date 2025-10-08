الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة بنت سيف: تحقيق الأمنيات دعم نفسي في رحلة العلاج

شيخة بنت سيف: تحقيق الأمنيات دعم نفسي في رحلة العلاج
8 أكتوبر 2025 12:50

أبوظبي (الاتحاد) 

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أكدت سمو حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن العناية بالصحة النفسية للأطفال الذين يواجهون أمراضاً حرجة، تُعتبر عاملاً حاسماً في استقرارهم ومواظبتهم على مواصلة العلاج، مُشيرة إلى أن بثّ الأمل والبهجة في نفوسهم يُضاعف من طاقتهم الإيجابية وقدرتهم على مواجهة التحديات.وقالت سموها: لقد أدركت القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة أن الدعم النفسي لا ينفصل عن العلاج الطبّي، بل يشكّل جزءاً أساسياً في رحلة شفاء الأطفال، ومن هذا المنطلق، نحرص في مؤسسة «تحقيق أمنية»على أن تكون أمنيات الأطفال المرضى نافذة تضيء حياتهم بالأمل، وتُسهم في التخفيف من آلامهم، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز طاقاتهم الإيجابية وقدرتهم على مواجهة المرض والالتزام بخطوات العلاج. 
وأضافت سموها أن تحقيق أمنيات الأطفال ليس مجرد لحظة فرح، بل تجربة عميقة تساند الطفل وعائلته وتساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكّدة أن المؤسسة ستواصل جهودها في نشر ثقافة الدعم النفسي والاجتماعي بالتوازي مع رسالتها الإنسانية.
واختتمت سموها بالتأكيد على أن اليوم العالمي للصحة النفسية، يمثّل فرصة متجدّدة لتعزيز جهود نشر الوعي المجتمعي بأهمية توفير الدعم النفسي للأطفال وأسرهم، وإشراك المجتمع في ترسيخ ثقافة الرحمة والتكافل الإنساني، وإدراك أن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال المرضى ليس مجرد لحظة عابرة، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرة علاجهم وشفائهم.

أخبار ذات صلة
شيخة بنت سيف: التبرع بالدم يمنح الأمل للمرضى وأسرهم
«أمنية» تحقق حلم حمد بكمبيوتر الأحلام
تحقيق أمنية
شيخة بنت سيف
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©