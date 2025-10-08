شيخة بنت سيف: تحقيق الأمنيات دعم نفسي في رحلة العلاج

أبوظبي (الاتحاد)



بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أكدت سمو حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن العناية بالصحة النفسية للأطفال الذين يواجهون أمراضاً حرجة، تُعتبر عاملاً حاسماً في استقرارهم ومواظبتهم على مواصلة العلاج، مُشيرة إلى أن بثّ الأمل والبهجة في نفوسهم يُضاعف من طاقتهم الإيجابية وقدرتهم على مواجهة التحديات.وقالت سموها: لقد أدركت القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة أن الدعم النفسي لا ينفصل عن العلاج الطبّي، بل يشكّل جزءاً أساسياً في رحلة شفاء الأطفال، ومن هذا المنطلق، نحرص في مؤسسة «تحقيق أمنية»على أن تكون أمنيات الأطفال المرضى نافذة تضيء حياتهم بالأمل، وتُسهم في التخفيف من آلامهم، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز طاقاتهم الإيجابية وقدرتهم على مواجهة المرض والالتزام بخطوات العلاج.

وأضافت سموها أن تحقيق أمنيات الأطفال ليس مجرد لحظة فرح، بل تجربة عميقة تساند الطفل وعائلته وتساعدهم على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكّدة أن المؤسسة ستواصل جهودها في نشر ثقافة الدعم النفسي والاجتماعي بالتوازي مع رسالتها الإنسانية.

واختتمت سموها بالتأكيد على أن اليوم العالمي للصحة النفسية، يمثّل فرصة متجدّدة لتعزيز جهود نشر الوعي المجتمعي بأهمية توفير الدعم النفسي للأطفال وأسرهم، وإشراك المجتمع في ترسيخ ثقافة الرحمة والتكافل الإنساني، وإدراك أن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال المرضى ليس مجرد لحظة عابرة، بل هو جزء لا يتجزأ من مسيرة علاجهم وشفائهم.