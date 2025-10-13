«جراب الحاوي».. يعيد محمد سعد للدراما

القاهرة (الاتحاد)

بعد غياب عامين، منذ تقديمه مسلسل «إكسلانس» عام 2023، يعود الممثل محمد سعد إلى الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل «جراب الحاوي»، وإخراج إبراهيم فخر، في أول تعاون بينهما.

أوضح سعد أنه اختار «جراب الحاوي» من بين سيناريوهات عدة عُرضت عليه طوال الفترة الماضية، وهو يدور في إطار اجتماعي درامي مشوق، ويبتعد فيه عن الكوميديا التي قدمها في كل أعماله الماضية، سواء في السينما أو التلفزيون، وكان آخرها «إكسلانس» الذي شاركه بطولته أحمد فتحي، شيرين، ياسر علي ماهر، يزو، حسام داغر، وبوسي الهواري، وإخراج إبرام نشأت.

وقد عاد سعد إلى السينما من جديد من خلاله فيلمه «الدشاش» الذي عُرض مؤخزاً، ودارت أحداثه في إطار أكشن يجمع بين التشويق والكوميديا، وجسّد فيه شخصية زعيم عصابة يدخل في صراع بين حياة الجريمة ومحاولاته للتوبة. وشاركه بطولته زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وإخراج سامح عبدالعزيز.