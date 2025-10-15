شجون الهاجري.. كوميدية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة شجون الهاجري السباق الرمضاني المقبل من خلال إطلالتين مختلفتين، وتجمع بين الدراما الاجتماعية الكوميدية والبرامج الترفيهية، في خطوة تؤكد رغبتها في تنويع اختياراتها الفنية.

تشارك شجون في بطولة مسلسل «المحاولات العشر لزواج قسمة وطلال»، مع عبد العزيز النصار، وأحلام التميمي، تأليف عبدالله الحسيني، وعبد العزيز السبيعي، إخراج عبد الرحمن السلمان. تجسد فيه شخصية «قسمة»، وتدور أحداث المسلسل حول محاولات زوجين للإبقاء على حياتهما المشتركة، وسط خلافات يومية تتصاعد إلى مواقف طريفة، تكشف عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأزواج.

وتشارك شجون في الموسم الثاني من برنامج المسابقات «مخمخ»، الذي يدمج بين الثقافة والترفيه، وحظي بانتشار واسع في موسمه الأول،

ويشاركها فيه فاطمة الصفي، وآلاء الهندي، فيما يتولى التقديم ملاك العسكر، عبدالله زيادة، أحمد العونان، وفهد البناي.