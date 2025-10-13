مي كساب.. في «نون النسوة»

سعيد ياسين (القاهرة)

بعدما شاركت في عدد من المسلسلات الرمضانية، كان آخرها «المداح 5»، تواصل الممثلة مي كساب حضورها في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «نون النسوة»، المقرر عرضه رمضان المقبل، تأليف محمد الحناوي.

أوضحت مي أن العمل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسّد فيه شخصية فتاة تعمل في صالون تصفيف الشعر، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة والكوميدية.

وأشارت إلى أن «نون النسوة» يختلف تماماً عن مسلسل «أبطال الجمهورية» الذي تعاقدت على بطولته مؤخراً، من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، يتألف من 10 حلقات، ومن المقرر أن يُعرض يناير المقبل. كما تشارك كساب في بطولة الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، مع هشام ماجد، شيكو، محمد ثروت، ميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى، أعربت مي عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول فيلم «آخر رجل في العالم»، بطولة بيومي فؤاد، انتصار، محمد محمود، وأيمن منصور، وإخراج أسامة عرابي، والذي عُرض مؤخراً صالات السينما، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وقد انتهت مي مؤخراً من تصوير دورها في فيلم «ذُعر»، مع أحمد فتحي، ميمي جمال، أوتاكا، ومحمود حافظ، إخراج شادي علي. ويتناول في إطار كوميدي اجتماعي قصة مطربة تتجه للتمثيل، وكاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، في ظل العديد من المواقف الكوميدية.