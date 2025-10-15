«مهرجان منصور» يعود بحلّة جديدة إلى أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



بحلّة جديدة أكثر تميّزاً، يعود «مهرجان منصور» في نسخته الثانية هذا العام إلى أبوظبي، ويقام في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر المقبل بجزيرة ياس.

المهرجان الذي تنظمه شركة «بداية للإعلام»، التي أشرفت على تنفيذ مسلسل الرسوم المتحركة الإماراتي الشهير «منصور»، يمنح في نسخته الجديدة العائلات والأطفال تجربة استثنائية، تمزج بين الترفيه والتعليم، ضمن أجواء تفاعلية تحتضنها حديقة بوابة ياس.

ويقدّم «مهرجان منصور 2025» برنامجاً غنياً بالأنشطة والفعاليات الاستثنائية، حيث تحتضن «حديقة الذكاء الاصطناعي للنطاطات» بين 10 و12 لعبة مطاطية مبتكرة، تحتفي بعصر الذكاء الاصطناعي، ويأخذ «منصور وسارة: عالم الخيال والاكتشاف» الأطفال في تجارب مشوقة مليئة بالإبداع والاستكشاف.

خيمة ظبية

تسلّط «خيمة ظبية» الضوء على التراث المحلي في أجواء عائلية مميزة، بينما تتيح منطقة «استكشف وابتكر» ورش عمل تفاعلية لتنمية مهارات الابتكار لدى الأطفال، إلى جانب تجارب فريدة لركوب الجمال والخيل في منطقة «فرسان الصحراء»، فيما يقّدم «فريج عبيد للمأكولات» خيارات متنوّعة عبر مجموعة من عربات الطعام المحلي.



دور ريادي

وحول انطلاقة المهرجان في نوفمبر المقبل، وعودته بحلّة جديدة إلى أبوظبي، قالت إيمان السالم، المدير التنفيذي لـ«بداية»: يعكس «مهرجان منصور» الدور الريادي لإمارة أبوظبي في تقديم فعاليات مبتكرة، تعزز الهوية الإماراتية، وتجمع العائلات في أجواء مليئة بالمرح والإبداع، كما يقدّم شخصية «منصور» باعتبارها قدوة للأجيال الصاعدة، تجمع بين القيم التراثية الأصيلة والطموحات المستقبلية، في إطار رؤية شاملة ترسّخ مكانة أبوظبي، وجهة رائدة للثقافة والترفيه والتعليم.

وتابعت: شهدت النسخة الأولى من المهرجان نجاحاً غير مسبوق، من حيث حجم الإقبال الجماهيري، الذي فاق التوقعات، ومن خلال التفاعل الكبير مع الفعاليات والأنشطة التي احتفت بالهوية الإماراتية ورسائلها الإيجابية للأطفال والعائلات، ومن المتوقع استقبال نحو 12,000 زائر يومياً، في النسخة الثانية من المهرجان، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العائلية الكبرى التي تنظّم في أبوظبي.

آفاق جديدة

ولفتت السالم إلى أن النسخة الثانية تأتي استمراراً للنجاح الذي حققه المهرجان، باعتباره منصة تجمع بين التعليم والترفيه والابتكار، مع إبراز شخصية «منصور» باعتبارها رمزاً مُلهماً للأجيال الجديدة، وقالت: نحن على ثقة بأن نسخة هذا العام ستقدم تجربة أوسع وأكثر تنوعاً، بما يعكس رؤية أبوظبي في توفير فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى تعزّز الروابط المجتمعية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال والأسر.



ألعاب نارية

يشهد «مهرجان منصور»، عروضاً يومية للألعاب النارية التي تضيء سماء جزيرة ياس، وعروض الطائرات المسيّرة التي تقّدم للجمهور تجربة بصرية مبهرة واستثنائية.



المسرح الرئيسي

تتواصل الأجواء الاحتفالية على «المسرح الرئيس» بعروض حيّة متنوعة، إلى جانب «مسرح التعلّم والمرح» الذي يقدم أنشطة علمية تفاعلية تمزج بين التعليم والترفيه، كما يشهد المهرجان «موكب عالم منصور»، الذي يضم استعراضات مبهرة لشخصيات المهرجان المحبوبة.