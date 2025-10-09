براين آدمز ينضم إلى «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لـ «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، عن انضمام أسطورة الروك العالمية، براين آدمز، إلى قائمة الفنانين المشاركين في حفلات مهرجان «ليالي السعديات» لموسم 2025-2026، والمقرر إحياء حفله 11 فبراير المقبل على مسرح خارجي مفتوح بجزيرة السعديات.

آدمز الذي لديه مسيرة فنية حافلة تمتد لنحو 4 عقود، وتواصل أغنياته المنفردة صدارتها لقوائم أفضل الأغاني منذ أكثر من 45 عاماً، ما رسخ مكانته بين أبرز فناني الروك المخضرمين حول العالم، من المقرر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته، منها«سامر أوف سيكستي ناين»، «إيفري ثينغ آي دو»، «آي دو إت فور يو»، «هيفن»، «رن تو يو»، و«بليز فورجيف مي»، إلى جانب أداء عدد من أغاني أحدث ألبوماته الجديد «رول ويذ ذا بانشيز».

ومن المقرر أن يشارك في الموسم الجديد «ليالي السعديات» كل من «لودوفيكو إناودي» يوم 10 يناير، «لويس كابالدي» يوم 17 يناير، «جون ماير» يوم 24 يناير، و«ريكي مارتن» يوم 31 يناير.