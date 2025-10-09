شما بنت محمد تفتتح مسرحية «طموح زايد يعانق الفضاء»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، شهد المسرح الوطني في أبوظبي اليوم، العرض الافتتاحي للمسرحية الوطنية التراثية «طموح زايد يعانق الفضاء»، وسط حضور نخبة من الشخصيات الثقافية والتربوية.

حب الوطن

تهدف المسرحية، الموجهة إلى الأطفال، إلى غرس قيم الطموح والابتكار وحب الوطن في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال قصة طفل إماراتي يحلم بأن يصبح رائد فضاء، مستلهماً رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استكشاف الفضاء.

وقدّم العرض المسرحي أمام تفاعل لافت من الحضور، مشاهد فنية تربوية تمزج بين التراث الإماراتي والرؤية المستقبلية للفضاء، في حبكة تمثيلية مفعمة بالحماس والإلهام، عكست إصرار الإمارات على المضي في طريق الريادة والابتكار.

صرخة حلم

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان "اليوم أقف بينكم في عرض مسرحية «طموح زايد يعانق الفضاء»، هذا العمل ليس مجرد نص مسرحي، بل هو صرخة حلم، وصوت وطن، ونافذة تُفتح أمام أبنائنا ليعرفوا أن العلم هو جناح، والتكنولوجيا جناح، ومن موروثنا الثقافي نصنع الجسد الذي يحلّق بهما نحو المستقبل.

وأضافت أن المسرحية تعكس رؤية وطنٍ جعل من الحلم مشروعاً، ومن المشروع واقعاً، مؤكدة أن الحلم يبدأ من لحظة وعي، وأن المعرفة حين تتكئ على الجذور تتحول إلى أفق لا حدود له، فالمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يحلم ببناء دولة فحسب، بل أطلق مشروعاً لبناء الإنسان الذي يؤمن بأن الحضارة تُصنع بالعلم والمعرفة، وأن القيم الأصيلة بوابة تفتح على حضارة متطورة وإنسانية عظيمة".

المسيرة ثابتة

وأشارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إلى أن دولة الإمارات اليوم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل تجسيد تلك القيم الراسخة التي أرسى دعائمها المؤسسون، وقالت: لقد وضعنا صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمام مسؤولية جماعية حين قال «إن دولة الإمارات أمانة كبيرة وغالية في أعناقنا جميعاً، تسلّمناها من الآباء والأجداد وسنسلّمها إلى الأبناء والأحفاد»، فالوطن ليس ملك جيل واحد، بل هو عهد ممتد من المؤسسين إلى الأبناء والأحفاد، والراية لا تسلَّم ورقاً، بل تسلَّم وعياً ومسؤولية لتبقى المسيرة ثابتة والطموحات منجزة».

وخاطبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الأطفال الحاضرين، وقالت "أيها الأبناء، رسالة المسرحية واضحة «رفع علم الإمارات في الفضاء يبدأ من رفع إرادتكم في الصف، في البيت، وفي كل ميدان، يبدأ من التزامكم بميراثكم القيمي، ومن استلهامكم لرؤية قيادتكم التي آمنت أن التعليم والاستثمار في الإنسان هما الطريق الأقصر والأصدق نحو المستقبل، نحو الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعلم الذي لا ينتهي".

صورة حيّة

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان "الفن الحقيقي ليس عرضاً يُشاهد ثم يُنسى، بل هو ذلك الذي يترك فينا أثراً، ويمنحنا سؤالاً نفكر فيه ونحن نغادر القاعة، وإذا خرج أبناؤنا اليوم بسؤال عن العلم، عن المستقبل، عن الوطن، وفي أعينهم دهشة السؤال وفي قلوبهم حلم طموح زايد، فقد أدّى الفن رسالته".

وتابعت "أشكر كل من أبدع وأسهم في هذا العمل الذي حوّل النص إلى صورة حيّة تنبض بالحياة والمعرفة، وتحية لفريق العمل الذي جعل الحلم مرئياً على خشبة المسرح".

رسالة تربوية

وقال صاحب فكرة المبادرة محمد أديب حجازي "أفتخر بالمساهمة في رعاية هذا العمل الثقافي الوطني، فالقيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم خالدة تلهم الأجيال نحو الطموح والريادة، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن دولة الإمارات تواصل تجسيد القيم الأصيلة التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضاف أن المسرحية الوطنية «طموح زايد يعانق الفضاء» تمثل رسالة تربوية وفنية تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء والإبداع لدى الأطفال الإماراتيين، ومن المقرر أن تُقام عروضُها أمام طلاب المدارس في كافة إمارات الدولة.