مسيرة وردية في العين

العين (الاتحاد)

نظّمت جمعية الإمارات للسرطان، و«ميديكلينيك» مستشفى الجوهرة وفندق العين روتانا مسيرة وردية بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في منطقة الجيمي بمدينة العين، شارك فيها الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين، وطلاب من جامعتي الإمارات والعين، ومدرسة اليحر الخاصة، وشرطة أبوظبي وفريق «كلنا شرطة التطوعي»، ومركز النقل المتكامل، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إضافة إلى جمع من السيدات.

وانطلقت المسيرة بجوار مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، بحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الأعمار.