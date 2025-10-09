الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مسيرة وردية في العين

مسيرة وردية في العين
10 أكتوبر 2025 01:14

العين (الاتحاد)

نظّمت جمعية الإمارات للسرطان، و«ميديكلينيك» مستشفى الجوهرة وفندق العين روتانا مسيرة وردية بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في منطقة الجيمي بمدينة العين، شارك فيها الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين، وطلاب من جامعتي الإمارات والعين، ومدرسة اليحر الخاصة، وشرطة أبوظبي وفريق «كلنا شرطة التطوعي»، ومركز النقل المتكامل، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إضافة إلى جمع من السيدات.
وانطلقت المسيرة بجوار مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات، بحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الأعمار.

العين
جمعية الإمارات للسرطان
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الإمارات
مرضى السرطان
ميديكلينيك
ميديكلينيك مستشفى الجوهرة
سرطان الثدي
مكافحة سرطان الثدي
الفحص المبكر لسرطان الثدي
سالم بن ركاض
