مايكل بيسبنج.. ليلة من الكوميديا في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مايكل بيسبنج، البطل السابق للوزن المتوسط في «يو إف سي»، لتقديم عرضه المرتقب بعنوان «حكايات من الأوكتاغون مع مايكل بيسبينج»، وذلك في بالم جاردن أبوظبي، بجزيرة ياس يوم 23 أكتوبر الجاري. ويقدم بيسبنج أمسية استثنائية تمزج بين السرد القصصي والكوميديا الارتجالية.

يشتهر بيسبنج بشخصيته المرحة وحسّه الفكاهي، ويقدم لجمهور العاصمة الإماراتية ليلة حافلة بالقصص الصادقة والكواليس المليئة بالتشويق. ويستند العرض إلى أحداث مستوحاة من فيلمه الوثائقي «برايم»، ويستعرض سيرته الذاتية المُدرجة ضمن قائمة الأكثر مبيعاً بعنوان «كويترز نيفر وين»، حيث يكشف عن مزيج من المعاناة والعزيمة التي صقلت مسيرته المذهلة في عالم الفنون القتالية المختلطة. وكان بيسبنج قد قدّم العرض في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، ولاقى أصداءً إيجابية وتفاعلاً واسعاً من الجماهير.

وقال: حظيت العروض السابقة بإشادة كبيرة من الجمهور، وهو ما دفعني إلى التخطيط لجولة أوروبية، غير أن الظروف حالت دون ذلك. ثم قررت إقامة العرض في أبوظبي التي تحتضن قاعدة جماهيرية ضخمة للفنون القتالية المختلطة، وجمهور شغوفاً بهذه الرياضة، وأنا واثق بأنهم سيحبون هذا العمل. هناك الكثير من التفاصيل الجديدة التي سأقدمها في العمل، وأهمها القصة الحقيقية لفقداني إحدى عينيّ، وتجاوزي هذه المأساة ومواصلة القتال حتى أصبحت بطل العالم في منافسات «يو إف سي». كما سأشارك قصصاً من طفولتي، وبداياتي، فضلاً عن مجموعة من الأحداث المختارة من الكواليس.

وأضاف: لطالما كانت أبوظبي محطة مهمة في مشهد الرياضة العالمي. فقد استضافت أول بطولة «يو إف سي» عام 2009، لتصبح اليوم وجهة لأضخم الفعاليات الرياضية في المنطقة والعالم.