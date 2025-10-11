«سي وورلد أبوظبي».. مشاريع مجتمعية لحماية البيئة البحرية

نالت «سي وورلد أبوظبي»، اعتماد الجمعية العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، وهي الجهة الدولية التي تُشرف على جميع حدائق الحيوان والأحواض المائية حول العالم، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المنعقد حالياً في أبوظبي.

وقال روب يورتي، المدير العام للمعارض في «سي وورلد أبوظبي» ومركز «ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ»، إن جناح المجموعة في المؤتمر يعكس اهتمام المركز بالحياة البحرية المحلية، ويعرض مشاريع عدة، أبرزها مشروع علمي مجتمعي يُركز على الحبار، أحد الكائنات البحرية المنتشرة قبالة سواحل الدولة، حيث يتيح المشروع للزوار المشاركة بالإبلاغ عن مواقع المشاهدة وتقديم بيانات حول حجم هذه الكائنات لدعم قاعدة معلومات المركز، وفهم البيئة البحرية بشكل أدق.