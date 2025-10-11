الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«سي وورلد أبوظبي».. مشاريع مجتمعية لحماية البيئة البحرية

(تصوير: أشرف العمرة)
12 أكتوبر 2025 01:20

نالت «سي وورلد أبوظبي»، اعتماد الجمعية العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية، وهي الجهة الدولية التي تُشرف على جميع حدائق الحيوان والأحواض المائية حول العالم، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة المنعقد حالياً في أبوظبي.
وقال روب يورتي، المدير العام للمعارض في «سي وورلد أبوظبي» ومركز «ياس سي وورلد للأبحاث والإنقاذ»، إن جناح المجموعة في المؤتمر يعكس اهتمام المركز بالحياة البحرية المحلية، ويعرض مشاريع عدة، أبرزها مشروع علمي مجتمعي يُركز على الحبار، أحد الكائنات البحرية المنتشرة قبالة سواحل الدولة، حيث يتيح المشروع للزوار المشاركة بالإبلاغ عن مواقع المشاهدة وتقديم بيانات حول حجم هذه الكائنات لدعم قاعدة معلومات المركز، وفهم البيئة البحرية بشكل أدق. 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
سي وورلد أبوظبي
البيئة البحرية
أبوظبي
سي وورلد جزيرة ياس
الإمارات
المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©