الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محاولات لتوفير أدوية إنقاص الوزن للبلدان منخفضة الدخل

محاولات لتوفير أدوية إنقاص الوزن للبلدان منخفضة الدخل
12 أكتوبر 2025 00:07

قال الملياردير الأميركي بيل جيتس ومدير منظمة الصحة للبلدان الأميركية جارباس باربوسا إنهما مهتمان بجعل أدوية إنقاص الوزن متاحة بشكل أوسع في البلدان منخفضة الدخل، على غرار عقار (ويجوفي) وعقار (مونجارو).
في مقابلتين منفصلتين، قال جيتس وباربوسا إنهما يدركان التفاوت في توافر هذه العلاجات الفعالة وباهظة الثمن.
ويعيش نحو 70 بالمئة من بين مليار شخص يعانون من السمنة في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهي دول قد تجد صعوبة في تحمل تكلفة مواجهة هذا المرض ومضاعفاته الصحية مثل السكري وأمراض القلب.
وردا على سؤال عما إذا كانت مؤسسة بيل جيتس ستساعد في جعل علاجات إنقاص الوزن أكثر توفرا، قال مؤسس شركة مايكروسوفت "على الأرجح".
وأضاف أن المؤسسة لديها سجل حافل في توفير الأدوية التي ثبتت فعاليتها في الدول الغنية "بأسعار منخفضة جدا لتصبح في متناول الجميع حول العالم".
وقال متحدث باسم المؤسسة إنها تعمل حاليا على أبحاث أولية لمعرفة إمكانية استخدام أدوية إنقاص الوزن لتحسين النتائج لدى النساء المصابات بسكري الحمل.
وأوصت منظمة الصحة العالمية في مسودة إرشاداتها هذا العام باستخدام أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة لدى البالغين.
وتدير منظمة الصحة للبلدان الأميركية، وهي ذراع المنظمة الدولية في الأميركتين، صندوقا يساعد في خفض أسعار الأدوية عبر ضمان طلبات شراء جماعية نيابة عن الدول الأعضاء وعددها 35 دولة.
وقال باربوسا إن استخدام هذا الصندوق لشراء أدوية إنقاص الوزن يُعد خيارا مطروحا، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يساعد الشركات المصنعة في تسريع الإجراءات التنظيمية بدلا من التقدم بطلبات اعتماد في كل دولة على حدة.
وأضاف "بدأنا الحوار"، موضحا أن منظمة الصحة للبلدان الأميركية تعمل على إعداد توصيات بشأن أفضل سبل استخدام هذه الأدوية وأنها تعتزم التحدث مع شركات أدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

أخبار ذات صلة
المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في «أبوظبي للصحة»: 55 مركزاً تقدم البرنامج الشخصي لإدارة الوزن
ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
المصدر: رويترز
أدوية
إنقاص الوزن
دول منخفضة الدخل
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©