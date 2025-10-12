سامر إسماعيل يستعد لـ«اليتيم» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يستعد الممثل سامر إسماعيل، للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، من خلال المسلسل التراجيدي «اليتيم»، ويشاركه بطولته فادي صبيح، وشكران مرتجى، وتأليف قاسم الويس، وإخراج تامر إسحاق.

ويجسّد إسماعيل في العمل شخصية «عرسان اليتيم»، الذي ينشأ في بيئة مثقلة بالمآسي بعد حادث مأساوي يهزّ أسرته حين يقتل «هائل» شقيقه، مما يدفع زوجته «ديبة» لفقدان عقلها وطفلها معاً، ليكبر «عرسان» وسط ظروف قاسية، ويغدو رمزاً للأمل والقوة، فيما تتعقّد مسارات القصة عندما يقع في حب ابنة عمته التي تجهل حقيقة نسبه، ومع تصاعد الأحداث تكشف المفاجآت عن مسارات جديدة تغيّر مجرى الحكاية بأكملها.

من ناحية أخرى، اعتذر سامر عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «مطبخ المدينة»، إذ حالت التحضيرات الكثيرة المطلوبة لتجسيد شخصية الشيف المتمكّن دون خوضه التجربة، والعمل من تأليف الثنائي علي وجيه وسيف رضا حامد، وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته مكسيم خليل، ويتناول قضايا الطبقة الوسطى وضغوطها في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويسلط الضوء على قسوة واقع المشردين من زاوية إنسانية ودرامية